«My Life with the Walter Boys» geht weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat nach dem großen Erfolg eine zweite Runde bestellt.

MY LIFE WITH THE WALTER BOYS SEASON 2 IS COMING!



Netflix hat bekannt gegeben, dassnach der Premiere am 7. Dezember 2023 für eine zweite Staffel verlängert wurde. Das Teenagerdrama steht derzeit auf Platz 1 der Global English Top 10 TV List und hat seit seinem Debüt 20,3 Millionen Zuschauer erreicht und die Top 10 in 88 Ländern erreicht. Die Serie hat sich auch über TikTok viral verbreitet, wo der Hashtag des Titels seit der Erstausstrahlung über 800 Millionen Mal angeklickt wurde.Schöpferin, Showrunnerin und ausführende Produzentin Melanie Halsall äußerte sich exklusiv gegenüber TUDUM.com zur Verlängerung der Serie: "Ich bin überglücklich, dass «Mein Leben mit den Walter Boys» für eine zweite Staffel verlängert wurde. Wir sind überwältigt von der Liebe und Unterstützung, die das Publikum der Serie entgegengebracht hat, und können es kaum erwarten, wieder in die Welt von Silver Falls und das Leben dieser Charaktere einzutauchen".Ausführender Produzent Ed Glauser: „Das Sprichwort ‚It takes a village‘ könnte nicht wahrer sein, wenn es um den Erfolg von «My Life with the Walter Boys» geht. Angefangen bei Ali Novaks Originalroman, der von Melanie Halsall brillant adaptiert wurde, über unsere wunderbare Besetzung, die ihre Charaktere zum Leben erweckt hat, bis hin zum unerschütterlichen Engagement von Netflix - wir sind begeistert, Jackies Reise mit der zweiten Staffel fortzusetzen."