Saison 23/24: Amazon zeigt erstmals Leipzig-Spiel

Die Achtelfinal-Auslosung der UEFA Champions League bot attraktive Paarungen. Prime Video zeigt alle drei deutsche Vereine mindestes einmal, eine Partie steht noch nicht fest.

Am Montag hat die UEFA die ersten K.O.-Runden der Europapokal-Wettbewerbe ausgelost, darunter natürlich auch die Königsklasse der Champions League. Von den vier deutschen Teilnehmern haben es Borussia Dortmund und der FC Bayern München als Gruppensieger sowie RB Leipzig als Gruppenzweiter ins Achtelfinale geschafft. Union Berlin ist ausgeschieden. Die TV-Anbieter haben nun ein Großteil der Spiele aufgeteilt. DAZN zeigt wie immer alle Spiele am Mittwochabend, während Prime Video ein Zugriffsrecht auf das Topspiel am Dienstag besitzt.Der Amazon-Streamingdienst beschränkte sich in der Gruppenphase auf Spiele mit Dortmunder oder Münchner Beteiligung, am Dienstag, 13. Februar, strahlt man erstmals auch ein Leipzig-Spiel aus. Die Mannschaft des Red-Bull-Konzerns trifft ab 21:00 Uhr auf Real Madrid mit dem deutschen Nationalverteidiger Antonio Rüdiger und Toni Kroos, der möglicherweise zur DFB-Elf zurückkehren wird.Eine Woche später ist die Dortmunder Borussia in Eindhoven gefragt. Das Duell mit dem Ex-Trainer Peter Bosz zeigt Prime Video am 20. Februar ebenfalls ab 20:00 Uhr. Am 5. März kommt es zum Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom, das wie üblich Sebastian Hellmann mit Matthias Sammer moderieren und Jonas Friedrich kommentieren dürfte. Das vierte Spiel der Runde, das Amazon Prime Video am 12. März ausstrahlen wird, steht noch nicht fest. Zur Wahl stehen die Rückspiele zwischen Arsenal London und dem FC Porto sowie dem FC Barcelona und der SSC Neapel. Die übrigen zwölf der insgesamt 16 Achtelfinalpartien der UEFA Champions League überträgt DAZN live.