Produktion von «Zero Day» gestartet

US-Fernsehen

Angela Bassett, Dan Stevens, Matthew Modine, Bill Camp und McKinley Belcher III wurden für den Verschwörungsthriller von Netflix gecastet.

Die Dreharbeiten für den Verschwörungsthrillerhaben in New York begonnen. Bereits bekannt gegeben wurden Robert De Niro, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen und Connie Britton. Nun haben auch Angela Bassett, Dan Stevens, Matthew Modine, Bill Camp und McKinley Belcher III für die Rollen unterschrieben. Sechs Episoden werden gedreht.Angela Bassett («Black Panther: Wakanda Forever») verkörpert Präsident Mitchell: eine brillante und scharfsinnige politische Taktikerin, die Mullen treu ergeben ist. Dan Stevens («Gaslit») schlüpft in die Rolle des Evan Green: Als charismatisches Großmaul und Moderator einer äußerst beliebten Polit-Show ist Green George Mullen ein Dorn im Auge, denn er ist sein lautstärkster Kritiker und Hauptgegner in der Öffentlichkeit.«Oppenheimer»-Star Matthew Modine ist Richard Dreyer: eine selbstbewusste, schillernde Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, ein gewiefter Politiker und Sprecher des Repräsentantenhauses. Bill Camp («The Queen's Gambit») verkörpert CIA-Direktor Lasche: Als ultimativer Insider, der alle Geheimnisse kennt, kann CIA-Direktor Lasche für Mullen entweder ein gefährlicher Feind oder ein wertvoller Freund sein. Und aus McKinley Belcher III («Ozark») wird Carl Lopez: Ein knallharter, brillanter Anwalt des Justizministeriums, der als Chefermittler der Zero-Day-Kommission fungiert.Gaby Hoffman («Girls») ist Monica Kidder: Bekannt als Silicon-Valley-Milliardärin mit brillanten Visionen und als seelenlose Technokratin mit dem Plan und den Mitteln, sie zu kontrollieren. Clark Gregg («Florida Man») darf Robert Lyndon spielen: Lyndon ist Unternehmer, Provokateur und Milliardär, der die dunklen Künste der politischen Manipulation beherrscht. Mark Ivanir («Away») schlüpft in die Rolle von Natan: ein Geheimdienstler und Mullen-Vertrauter aus einer Zeit, als Geheimdienste noch wichtig waren.