RTL schickt «Die Bachelors» schon im Januar auf Sendung

TV-News

Jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung sind die Folgen bei RTL+ abrufbar.

Vor rund zwei Wochen machte RTL eine Konzeptänderung des langjährigen Reality-Formats «Der Bachelor» bekannt. Aus einem Junggesellen werden im kommenden Jahr gleich zwei, weswegen das die Datingshow fortan alsfirmiert. Geplant war die Anpassung im Frühjahr 2024, doch nun hat der Kölner Sender die Ausstrahlung offenbar etwas vorgezogen. Der Auftakt erfolgt am Mittwoch, 17. Januar 2024. auf RTL+ sind alle 10 Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung zu sehen.Das Staffelfinale ist somit für den 20. März geplant. Als Abschluss ist ein Talk geplant, bei dem Moderatorin Frauke Ludowig die beiden Rosenkavaliere Sebastian Klaus und Dennis Gries sowie einige der Frauen zum Talk einlädt. Die Liebesreise beginnt derweil noch in Deutschland, wo das Bachelor-Duo die Kandidaten vorab auf Blind Dates treffen. Erstmals dürfen sie aus insgesamt 30 Frauen ihre 22 Herzdamen auswählen, die sie bei der Reise nach Südafrika begleiten werden.Die konzeptionelle Anpassung des Formats bekommt zu Beginn des Jahres sicherlich größere Aufmerksamkeit als in diesem Jahr, als die Staffel erst im März startete. Zwei Tage nach dem «Bachelors»-Start läuft auch «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» an, das in den Wochen danach Lead-out von «Die Bachelors» wird. In diesem Jahr durfte sich Dieter Bohlens Rückkehr zu «Deutschland sucht den Superstar» in diesem Sendeumfeld sonnen.