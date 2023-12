«Ted Lasso»-Star geht zu Prime Video

US-Fernsehen

Auch Octavia Spencer schließt sich dem neuen Projekt bei Amazon an.

Prime Video hat bekannt gegeben, dass eine achtteilige, noch unbetitelte Serie mit der Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer («Truth Be Told», «The Help», «Hidden Figures») und der Emmy-Preisträgerin Hannah Waddingham («Ted Lasso», «Mission: Impossible - Dead Reckoning: Part Two», «The Fall Guy») als Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin bestellt wurde. Die Serie wird von der ausführenden Produzentin Tessa Coates («Feel Good», «Ladhood») entwickelt und von Skydance Television sowie von Andy und Barbara Muschiettis Double Dream und Spencers Orit Entertainment produziert.Die Serie, die auf einem ursprünglichen Vorschlag von Coates basiert, handelt von zwei besten Freundinnen, Judith (Waddingham) und Debbie (Spencer), die alles übereinander wissen ... nun ja, fast alles. Judith führt ein Doppelleben, von dem Debbie nichts weiß: Sie ist eine hochqualifizierte Auftragskillerin. Als ein Anschlag schrecklich schief geht, müssen Judith und Debbie gemeinsam auf die Flucht gehen und daran arbeiten, ihre zerbrochene Freundschaft zu reparieren - und werden dabei von einem mysteriösen Feind verfolgt, der sie tot sehen will. Und nur gemeinsam können sie dieses vielschichtige Geheimnis lösen."Ich war sofort Feuer und Flamme, als ich Tessas umwerfenden Vortrag hörte. Es ist selten, dass man in eine Rolle wie Debbie eintauchen kann, und die Zusammenarbeit mit Hannah, um diese einzigartige Freundschaft zum Leben zu erwecken, ist ein Traum", sagte Octavia Spencer. "Wir wussten, dass wir mit Skydance und Double Dream etwas Besonderes hatten, und jetzt, wo wir ein Zuhause bei Amazon haben, ist unsere Vision Wirklichkeit geworden.""Ich werde nicht lügen, mir sind ein paar Schimpfwörter aus dem Gesicht gefallen bei der Aussicht, mit der großartigen Frau Spencer, Tessa Coates' ungeheuer energiegeladenem, berauschendem Drehbuch, Skydance und Double Dream zu arbeiten", sagte Hannah Waddingham. "Und dann die sofortige, begeisterte Reaktion von einem so mächtigen Unternehmen wie Amazon zu sehen! Das ist einfach unglaublich aufregend, und ich kann es kaum erwarten, unsere kollektiven Zähne in den Film zu schlagen!"