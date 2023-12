3 Quotengeheimnisse

«Explosiv – Weekend» landet bald auf dem Fernsehfriedhof, «taff weekend» läuft enttäuschend weiter und eine Sportjahres-Überblick verkümmert im Nachtprogramm.

Im kommenden Jahr wird die Sendung am Samstagnachmittag nicht mehr fortgesetzt. Am Wochenende schalteten allerdings zwischen 16.45 und 17.45 Uhr 0,94 Millionen Menschen ein und verhalfen dem Sender zu mittelmäßigen 6,7 Prozent. 0,22 Millionen Umworbene waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 8,4 Prozent. RTL füllte den gesamten Samstag mit Weihnachtsfilmen, sodass die üblichen Gerichtshows nicht zu sehen waren. Diese laufen nämlich deutlich schwächer als die Filme, wovon schlussendlich «Explosiv» profitierte.Seit Jahren wiederholt die Redaktion des Magazins in ihrer Sonntags-Ausgabe die Themen der Vorwoche. Die Sendezeiten sind allerdings mehr als verwirrend. Die werktägliche Ausgabe läuft zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, die Wochenendausgabe ist zwischen 16.20 und 17.45 Uhr zu sehen. Immerhin verirrten sich 0,33 Millionen Zuschauer, wovon 0,15 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil lag bei 4,9 Prozent.In der Nacht zum Sonntag zeigte das ZDF noch eine Dokumentation, die allerdings mit 0,16 Millionen Zuschauern am Publikum vorbei gesendet wurde. Nur 4,3 Prozent Marktanteil erreichte die Sendung, die um 02.25 Uhr startete. Es wurden 0,04 Millionen junge Zuschauer gemessen, diese brachten aber einen Marktanteil von vier Prozent mit.