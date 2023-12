Hulu startet «Superhot» Ende Januar

US-Fernsehen

Die zehn-teilige Serie geht der Schärfe nach.

Hulu hat einen feurigen ersten Blick auf die kommende Original-Doku-Seriegewährt. Die Doku-Serie wird alle zehn Episoden am 22. Januar nur auf Hulu ausstrahlen. Superscharfe Gewürzpaprika sind in letzter Zeit in aller Munde - doch während die meisten mit Hitze experimentieren, leben andere ihr Leben auf der Suche nach dem Feuer.«Superhot» ist ein wilder Ritt in die würzige Welt der Pepper People - der selbsternannten Chili-Heads, die die Chili-Pille geschluckt haben und herausfinden wollen, wie tief der Kaninchenbau geht. Diese 10-teilige Serie taucht tief in eine Subkultur ein, die von der Schärfe angetrieben wird: von den Elitezüchtern, die danach streben, neue Superschoten zu züchten, bis hin zu den Chilifressern, die dem Endorphinrausch des Konsums nachjagen. Auf dem Weg dorthin begibt sich ein legendärer Chili-Chef auf die Suche nach einer Antwort auf die schärfste aller Fragen: Gibt es einen Pfeffer, der es mit dem schärfsten der Welt aufnehmen kann?«Superhot: The Spicy World of Pepper People» wird produziert von Scott Feeley, Corinna Robbins und Brian Skope für High Noon Entertainment, Chad Mumm und Mark W. Olsen für Vox Media Studios und David Chang, Dave O'Connor, Chris Ying und Christopher C. Chen für Majordomo Media. Die Serie wird von Ben Schwartz gesprochen und von Skope inszeniert.