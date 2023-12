Sat.1 produziert neue «The Voice Kids»-Staffel ab Januar

TV-News

Die zwölfte Staffel ist erneut mit Lena Meyer-Landrut, den Fantas Smudo und Michi Beck sowie Alvaro Soler und Wincent Weiss besetzt.

Sat.1 hat die zwölfte Staffel seiner Castingshowangekündigt und lässt mindestens beim Personal alles beim Alten. Auf den roten Drehstühlen nehmen wie in diesem Jahr Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo, zwei der Fantastischen Vier, Platz. Moderiert wird «The Voice Kids» von Thore Schölermann und Melissa Khalaj.Die Produktion der Show startet kurz nach dem Jahreswechsel am 7. Januar in Berlin mit den Blind Auditions. Verantwortlich für die Produktion ist einmal mehr Bildergarten Entertainment. Lena Meyer-Landrut blickt der Aufzeichnung voller Vorfreude entgegen: „Ich kann es kaum erwarten, die beeindruckenden Stimmen der «The Voice Kids» 2024 zu hören! Und ich hab's einfach im Gefühl: Nach dem Doppelsieg von Michi und Smudo schubst sie ‚Team Lena‘ nun vom Thron und holt den Sieg nach Hause! Staffel 12 – ich bin bereit, für tolle Talents zu buzzern!“ Zu sehen gibt es die zwölfte Staffel im Frühjahr 2024, wie Sat.1 mitteilt.2023 zählte «The Voice Kids» zu den Erfolgen des Senders. Im Schnitt kam die elfte Staffel auf eine Reichweite von 1,67 Millionen Zuschauern, jedoch ging das Interesse zum Ende hin etwas verloren. Der Marktanteil war mit durchschnittlich 6,5 Prozent auf einem guten Niveau. Im Vorjahr wurden 1,53 und 6,2 Prozent gemessen. Auch in der Zielgruppe steigerte man sich. Man gewann 60.000 junge Seher hinzu und landete bei 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Der Marktanteil wuchs von 9,1 auf 9,6 Prozent.