Miss Frankreich bezaubert Millionen

International

Mit der vierten Staffel von «Astrid et Raphaëlle» fährt France 2 am Samstagabend hohe Reichweiten ein.

#Audiences @TF1



👑CARTON et en FORTE HAUSSE pour #MissFrance2024 présentée par @Foucault_JP



📌7,5 M de tvsp (P1)↗️

📈Pic à 9,1 M de tvsp



Avec en moyenne :

✅60% PdA FRDA-50 ↗️

✅56% PdA 25-49 ↗️

✅69% PdA 4-14 ↗️

✅86% PdA 15-24 ↗️

✅75% PdA 15-34 ↗️ pic.twitter.com/x0yWKxSyw3 — TF1 Pro (@TF1Pro) December 17, 2023

Am Sonntag, den 17 Dezember 2023, mussten die Fernsehzuschauer lange wach blieben, um die Identität von Miss France 2024 zu erfahren. Die über dreistündige Show kam aus dem Zènith in Dijon und Jean-Pierre Foucault, die Präsidentin der Jury, gab den Namen der großen Gewinnerin bekannt: Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, ist zur neuen Schönheitskönigin der Franzosen gewählt worden. Sie tritt die Nachfolge von Indira Ampiot an.Die dreistündige Show, die der Privatfernsehsender TF1 am Samstag programmierte, wollten 6,72 Millionen Zuschauer im Durchschnitt sehen. Der Marktanteil lag bei fantastischen 40,1 Prozent, bei den Werberelevanten wurden 58,8 Prozent Marktanteil erreicht. Die Hauptzeremonie sahen sogar 7,24 Millionen Zuschauer, sodass man auf fantastische 44,1 Prozent bei allen sowie 60,0 Prozent bei den jungen Menschen kam. Im Vorjahr waren 6,14 Millionen Zuschauer dabei.Die neue Schönheitskönigin war auch in den 13.00-Uhr-Nachrichten am Sonntagmittag bei TF1 zu Gast.erzielte 6,04 Millionen Fernsehzuschauer und erreichte somit das höchste Ergebnis in dieser TV-Saison. Der Marktanteil lag bei fantastischen 43,7 Prozent. Die zahlreichen anderen Sonntagsnachrichten konnten denen von TF1 nicht das Wasser reichen. Der öffentlich-rechtliche Sender France 2 erzielten mitnur 2,38 Millionen Zuschauer und 17,0 Prozent, die Nachrichten von M6 namensunterhielten nur 1,31 Millionen und sorgten für 9,5 Prozent. France 3 fuhr mit0,99 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil belief sich auf 7,9 Prozent.Der Samstagabend bleibt in Frankreich spannend: Die vorletzte Folge der Krimiserielief erneut nicht am Freitag. 5,02 Millionen Menschen sahen die siebte Folge der achtteiligen vierten Staffel, die aktuelle Folge schnappte sich einen Marktanteil von 24,9 Prozent. Schon letzte Woche lief das Format gegen, die Krimiserie unterhielt allerdings 5,38 Millionen.3,29 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die jüngste wöchentliche Ausgabe der Castingshow, die auf einen Marktanteil von 16,3 Prozent Marktanteil kam. Bei den Werberelevanten waren immerhin 30,9 Prozent möglich, das schaffte man mit 2,80 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen erreichte beim Spartensender TFX übrigens nur 0,75 Millionen Zuschauer und landete bei 3,8 Prozent Marktanteil.