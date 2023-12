«People's Choice Country Awards» findet im September statt

US-Fernsehen

Der relativ neue Musikpreis wird auch im kommenden Jahr von NBC ausgerichtet.

Die zweistündigenwerden am Donnerstag, den 26. September 2024 um 20.00 Uhr live aus dem Grand Ole Opry House in Nashville auf NBC und Peacock übertragen.„Die letztjährige Premiere der «People's Choice Country Awards» war ein großer Erfolg mit kraftvollen Auftritten, aufrichtigen Ehrungen für Country-Legenden und überraschenden Momenten", so Jen Neal, Executive Vice President, Live Events and Specials, NBCUniversal Entertainment. "Wir freuen uns darauf, 2024 in das Grand Ole Opry House zurückzukehren, um die Country-Community zu ehren und zu feiern."Bei der Premieren-Show, die von den Opry-Mitgliedern Little Big Town moderiert wurde, wurde das Größte und Beste, was die Country-Musik zu bieten hat, in verschiedenen Kategorien von den Fans gewählt. Die Show wird von Den of Thieves produziert. Jesse Ignjatovic, Evan Prager und Barb Bialkowski werden als ausführende Produzenten tätig sein, zusammen mit RAC Clark als ausführendem Produzenten und Showrunner.