«Real Time» kehrt am 19. Januar 2024 zurück

US-Fernsehen

Die Show mit Bill Maher läuft im kommenden Jahr dann schon in der 22. Staffel.

Der Pay-TV-Sender HBO startet die 22. Staffel vonmit Bill Maher am Freitag, den 19. Januar 2024, um 22.00 Uhr. Die Show, in der Maher seine einzigartige Perspektive auf aktuelle Themen einbringt, wird fortgesetzt mit seinem Eröffnungsmonolog, Einzelinterviews mit namhaften Gästen, Diskussionsrunden mit Podiumsteilnehmern und seinen typischen "New Rules". Die Serie wird auf HBO ausgestrahlt und ist als Stream auf Max verfügbar.Maher war 1989 der Hauptdarsteller seines ersten Comedy-Specials auf HBO und hat bis heute in zwölf Solo-Specials mitgespielt, darunter zuletzt «#Adulting», die einstündigen Präsentationen «Bill Maher: Live aus Oklahoma», «Bill Maher: Live from D.C.», «Bill Maher... But I'm Not Wrong» sowie «The Decider» und «I'm Swiss» (beide nominiert für einen Emmy in der Kategorie "Outstanding Variety, Music or Comedy Special"), «Victory Begins at Home», «Be More Cynical», «The Golden Goose Special» und «Stuff That Struck Me Funny» sowie zwei halbstündige Stand-up-Specials und die Specials «30 Seconds Over Washington» und «Comic Relief VI(TM)».Maher ist auch ein Bestseller-Autor, dessen nächstes Buch, "What This Comedian Said Will Shock You", von Simon & Schuster veröffentlicht wird und am 4. Juni 2024 erscheint. Produziert von Bill Maher, Sheila Griffiths, Marc Gurvitz, Dean Johnsen und Billy Martin; mitproduziert von Chris Kelly; produziert von Matt Wood; Regie von Paul Casey.