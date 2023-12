RTL plant neue «Achtung Verbrechen!»-Folge

TV-News

In der neuen Ausgabe der Präventionsshow geht es unter anderem um den kriminellen Einsatz von Künstlicher Intelligenz und das schmutzige Geschäft mit Abnehmspritzen.

Trotz sehr ausbaufähiger Einschaltquoten hält RTL an seiner Präventionsshowfest und plant für das kommenden zunächst eine neue Ausgabe, die Mitte Januar in Hürth in den EMG Studios aufgezeichnet werden soll. Als Moderator fungiert erneut Dieter Könnes, der bereits die ersten beiden Ausgaben in diesem Frühjahr präsentiert hatte.Die beiden Sendungen im Februar und März 2023 taten sich allerdings durchaus schwer beim Publikum, ließen aber Potenzial erkennen. Während die erste Folge nur vor 1,35 Millionen Zuschauern lief und gerade mal auf 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, brachte die zweite Ausgabe am 2. März auf 1,64 Millionen Zuschauer und 9,3 Prozent in der Zielgruppe. RTL würde eine weitere Steigerung in dieser Größenordnung sicherlich gerne nehmen.«Achtung Verbrechen!» beschäftigt sich mit Straftaten, bei denen Menschen finanziell, psychisch oder gar körperlich zu Schaden kommen, wobei man häufig denkt, dass so etwas einem selbst sicher nicht passieren könne. Die neue Folge zeigt, warum Betrug in Zukunft durch den missbräuchlichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz noch schwerer zu erkennen ist oder wie gefährlich es werden kann, wenn persönliche Daten in falsche Hände geraten. Die Sendung erklärt, wie kann man sich vor Überfällen in Uniform schützen kann und deckt das schmutzige Geschäft mit Abnehmspritzen auf. Auch beschäftigt sich Dieter Könnes mit der erschreckend hohen Dunkelziffer von Verbrechen mit K.-o.-Tropfen.