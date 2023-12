DMAX holt neue AEW-Wrestling-Show ins Programm

TV-News

Neben «AEW: Dynamite» zeigt der WBD-Sender im kommenden Jahr auch «AEW: Collision» im Nachtprogramm. «AEW: Rampage» wechselt dafür zu discovery+.

Zuschauer des Fernsehsenders DMAX können sich nach dem Jahreswechsel auf ein neues Wrestling-Format aus dem Hause All Elite Wrestling (AEW) freuen. Möglich macht dies die ein neuer Deal zwischen DMAX-Mutter Warner Bros. Discovery und AEW, der die Zusammenarbeit der beiden Partner ausbaut. Mike Ritter und Günter Zapf präsentieren ab dem 8. Januar 2024 neben, das immer sonntags um 0:20 Uhr gesendet wird, erstmalig auchimmer montags ab 0:20 Uhr auf DMAX.Beide Shows sind zudem auf Abruf auch beim Streamingdienst discovery+ verfügbar. Dort landet auch ab dem 8. Januar, das letztmals am 1. Januar um 0:20 Uhr bei DMAX im Free-TV zu sehen sein wird. Auf dem Streamingdienst gibt es die Sendung immer montags ab 22:00 Uhr auf Abruf. discovery+ bietet neben dem deutschen Kommentar von Ritter und Zapf auch die Möglichkeit, die Sendungen im englischen Originalton zu verfolgen.Im Februar folgt eine Anpassung bei der DMAX-Ausstrahlung von «AEW: Dynamite». Ab dem 17. Februar strahlt der WBD-Sender die Free-TV-Ausstrahlung bereits einen Tag früher und zwar bereits in der Nacht zu Sonntag.