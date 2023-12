Canal+ bringt mit Vodafone Inhalte nach Irland

International

Mit der Tochter SPI International landen mehrere Kanäle auf der Insel.

SPI International, ein Unternehmen der CANAL+ Gruppe, das sich durch eine große Erfahrung in der Gestaltung und Verwaltung von leistungsstarken Kanälen auf FTA- und Pay-TV-Plattformen auszeichnet, unterzeichnet einen neuen Vertriebsvertrag mit Vodafone Irland, der dem irischen Publikum ein umfassendes Angebot an thematischen Kanälen bietet. SPI International hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein hochwertiges Unterhaltungserlebnis für ein globales Publikum und Geschäftspartner zu bieten und bietet Vodafone-Kunden ein komplettes Portfolio an Kanälen für verschiedene Geschmäcker und Vorlieben, wie FilmBox Arthouse, DocuBox, Gametoon, Dizi und mehr.Wir freuen uns, unserem langjährigen Partner Vodafone ein vielfältiges Angebot an Kanälen für verschiedene Gebiete, darunter auch Irland, zur Verfügung stellen zu können", sagte Georgina Twiss, Geschäftsführerin für Westeuropa und Afrika bei SPI International.Die in der Vereinbarung enthaltenen Kanäle sind: FilmBox Arthouse, das Kinoliebhabern Klassiker des Weltkinos von berühmten Regisseuren wie Hitchcock, Kurosawa, Fellini und vielen anderen näher bringt; Dizi, der beliebte türkische Dramakanal; DocuBox, der eine Sammlung preisgekrönter Dokumentarfilme über verschiedene Kulturen und die Wunder unserer Welt ausstrahlt; FashionBox bietet höchst unterhaltsame Inhalte über Modetrends und alles, was mit Stil zu tun hat, Fast&FunBox bietet ein actiongeladenes Programm, das sich mit Adrenalinsportarten beschäftigt; FightBox überträgt einige der mitreißendsten Kampfsport-Live-Events und multidisziplinäre Mixed Martial Arts-Berichte aus der ganzen Welt; Gametoon widmet sich Gaming-Inhalten, die von echten Gaming- und Esports-Enthusiasten erstellt werden; FunBox UHD sendet visuell bahnbrechende Dokumentationen und Lifestyle-Programme und 360 TuneBox präsentiert jede Woche neue Musik mit aufstrebenden Künstlern von heute."Wir freuen uns sehr, neun qualitativ hochwertige lineare Kanäle in unser aktualisiertes Programm aufzunehmen und eine große Auswahl an großartigen Unterhaltungsinhalten von SPI International in verschiedenen Genres wie Film, Wissen, Musik und Sport anzubieten. Dies ist eine großartige Ergänzung zu unserem kürzlich eingeführten VodafoneTV Play, dem All-in-One-Smart-Entertainment-Hub und Soundbar", sagte Marton Lennert, Head of Entertainment and Devices bei Vodafone Irland.