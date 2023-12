ProSieben startet «Grey's Anatomy» von vorne

TV-News

Gegen die «Sportschau» sendet die rote Sieben eine inzwischen 19 Jahre alte Serie.

Erst am Dienstagabend hatte die ProSiebenSat.1 Media SE angekündigt, Eigenproduktionen ins Programm zu nehmen. Die neuen Programmentscheidungen sehen jedoch anders aus: Ab Montag, 8. Januar 2024, soll die HBO-Produktion «House of the Dragon» am Montagabend für gute Quoten sorgen. Am Samstagvorabend wird ab dem 6. Januar 2024 um 18.15 Uhr statt «Friends» die erste Staffel vonwiederholt. ProSieben zeigt Doppelfolgen.Die Serie von Shonda Rhimes startete am 27. März 2005 beim US-Sender ABC. ProSieben zog früh nach und startete die Serie noch im selben Jahr. Die Einschaltquoten waren zunächst suboptimal, bevor das Format hinter «Desperate Housewives» platziert wurde. Der Titel der Serie ist eine Anspielung, denn er bezieht sich auf den Nachnamen der ehemaligen Hauptfigur, wird aber wie das medizinische Standardwerk Gray’s Anatomy von Henry Gray ausgesprochen.Ellen Pompeo verkörperte Dr. Meredith Grey, die acht Staffeln lang Assistenzärztin war. Von der neunten bis zur neunzehnten Staffel war sie Oberärztin, bevor sie Alzheimer-Forscherin in Boston wurde. Sie zog mit ihren drei Kindern nach Boston und ist nicht mehr in jeder Folge zu sehen. In der neuen Staffel, die 2024 beginnt, wird Pompeo mindestens einmal zu sehen sein.