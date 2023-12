Nach «TV total» laufen künftig Reruns

TV-News

Im kommenden Jahr sollen es zunächst Wiederholungen von Joko & Klaas richten.

Am vergangenen Mittwochabend lief die letzte Folge von «Zervakis & Openhövel. Live», in der Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel über verschiedene aktuelle Themen diskutierten. Da sowohl die Reichweiten als auch die Marktanteile meist unter den Erwartungen lagen, zog ProSieben den Stecker.Nach einer kurzen Winterpause kehrtnun zurück. Bereits am Mittwoch, 11. Januar 2024, geht es mit Sebastian Pufpaff und seinem Team weiter. Mit knackigen Einspielfilmen, verrückten Aktionen und dem wohl längsten Stand-Up im deutschen Fernsehen wird die Produktionsfirma Brainpool auch weiterhin gute Quoten einfahren. Danach könnte wohl jedes witzige Format gute Werte generieren.Doch eigentlich hatte die Branche erwartet, dass die Verantwortlichen ein neues Format aus dem Hut zaubern würden, schließlich ist «TV total» die erfolgreichste regelmäßige Sendung des Senders. Vor allem ProSiebenSat.1-Chef Bert Habelts sprach erst am Dienstag davon, mehr Geld in die Primetime investieren zu wollen. Stattdessen wiederholt ProSieben am zweiten Mittwoch im Januarvon 21.25 bis 01.05 Uhr. Bereits am Mittwochabend wird mangels Alternativen um 22.35 Uhr «Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show» aus dem Archiv.