RTL+ und OMR werfen einen Blick auf das rätselhafte Verschwinden von Lars Mittank. Sie beleuchten nicht nur den Fall, sondern auch, warum der Fall durch die Medien geistert.

entführt seine Hörer in die düsteren und rätselhaften Abgründe eines der faszinierendsten True-Crime-Fälle unserer Zeit. Die Geschichte beginnt im Juli 2014, als der 28-jährige Lars Mittank während eines Urlaubs im bulgarischen Warna unter mysteriösen Umständen verschwindet. Was folgt, ist ein unfassbares Rätsel, denn es gibt keinerlei Spuren, die die Polizei oder private Ermittler auch nur ansatzweise auf die richtige Fährte führen könnten.Der Podcast nimmt sich vor, nicht nur den Fall Lars Mittank zu erzählen, sondern ihn zu durchdringen. Durch fesselnde Storytelling-Elemente werden alle Facetten und Hintergründe des Falls beleuchtet. Dabei kommen Menschen zu Wort, die seit Jahren an der Aufklärung des Falls arbeiten, Mediziner und Psychologen, Journalisten und Podcasterinnen, die ihre Expertise in die Analyse einfließen lassen.Die Zuhörer werden mit auf eine Reise genommen, die sie nach Bulgarien führt, direkt an den Ort des Geschehens. Warna und die Umgebung am Goldstrand werden genauestens unter die Lupe genommen, um auch den kleinsten Hinweis aufzuspüren. Die Erzählung ist dabei so intensiv und atmosphärisch, dass man sich beinahe selbst vor Ort wähnt, mit den Ermittlern durch die Straßen von Warna wandert und in die Tiefen des Falls eintaucht.Das Besondere an «Wo ist Lars?» ist nicht nur die akribische Recherche, sondern auch die Einordnung des Falls in das große Interesse der True-Crime-Community. Der Podcast ergründet, warum ausgerechnet dieser Cold Case so viele Menschen fasziniert und im Internet zu einem viel diskutierten Thema geworden ist.«Wo ist Lars?» ist eine fesselnde Produktion von Podstars by OMR in Kooperation mit RTL+, die nicht nur die unbeantwortete Frage «Wo ist Lars?» in den Mittelpunkt stellt, sondern auch eine tiefgehende Auseinandersetzung mit einem der rätselhaftesten und meistdiskutierten Kriminalfälle unserer Zeit bietet.