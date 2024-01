«Hart aber herzlich» übernimmt am Vorabend

TV-News

Der Fernsehsender Sat.1 Gold hat die letzte Folge von «Cold Case» ausgestrahlt.

Am Mittwoch, den 24. Januar 2024, beendet Sat.1 Gold die werktägliche Ausstrahlung von. Die Krimiserie wurde jahrelang von Warner Bros. Television und Jerry Bruckheimer für den Sender CBS produziert und wurde in Deutschland bei Kabel Eins und ProSieben gesendet.Inzwischen ist das Format bei Sat.1 Gold beheimatet. Im Serienfinale rollt das Team einen Fall aus dem Jahr 1993 neu auf. Damals fand eine 15-Jährige den Tod und hinterließ eine trauernde Mutter, die auch 17 Jahre später noch auf Gerechtigkeit hofft. Lilly Rush und Scotty Valens haben mit persönlichen Problemen zu kämpfen: Christina, Rushs drogenabhängige Schwester, wurde brutal entführt. Rush und Valens machen sich auf die Suche.Einen Tag später läuft um 18.05 Uhr dann Sat.1 Gold beginnt die Serie allerdings nicht mit dem Pilotfilm, sondern sendet die dritte Folge der fünften Staffel. Nur drei weitere Folgen gehören der regulären Serie an, ab 1993 produzierte das Team mehrere Fernsehfilme.