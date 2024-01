Mias Pferdewelt  Der Traum vom eigenen Pferd

YouTuber

Im Pferdebereich steht Mia Bender mit ihrem Kanal auf YouTube ganz oben. Doch Reiten ist nicht ihre einzige Leidenschaft und so hat sie nun auch eine Schauspielausbildung begonnen.

Bereits im Alter von zehn Jahren begann Mia Bender ihre YouTube-Karriere. Schon zwei Jahre später wurde jedoch jemand anderes zum eigentlichen Star auf dem Kanal: ihr eigenes Pferd Gini. So etablierte sie sich mit der Zeit auf YouTube und gehört mit 269.000 Abonnenten heute zu den reichweitenstärksten Kanälen im Bereich des Pferdesports. Mit 18 Jahren zog sie nun von zuhause aus und will sich einen weiteren Traum erfüllen: Schauspielerin werden.Mia Bender wurde am 14. November 2004 in Dortmund geboren und wuchs dort auf. Schon seit ihrer Kindheit interessierte sie sich unheimlich für Pferde und der Traum über ein eigenes Pferd war früh geboren. Bereits im Dezember 2014, also mit zehn Jahren, erstellte sie ihren YouTube-Kanal „Mias Pferdewelt“, um auf diesen Traum hinzuarbeiten. Sie setzte sich vor die Kamera und stellte Reitprodukte vor oder berichtete von ihrem Traum, ein eigenes Pferd zu bekommen. Sie gab Einblicke in ihre Reitstunden oder wie man Pferde-Leckerlies selbst machen kann. Auch in den Urlaub nahm sie ihre Zuschauer mit und zeigte beispielsweise, wie sie in Holland am Strand oder in Österreich in den Bergen ritt. Kurze Zeit später hatte sie dann auch eine Reitbeteiligung mit dem Pferd Blitz. Schon damals erhielt die Elfjährige viel Aufmerksamkeit und landete in der Zeitung oder hatte den WDR zu Besuch im Stall. Mit der Zeit folgten auch zahlreiche Reitturniere, zu denen sie ihre Zuschauer mitnahm.2016 konnte sie dann endlich davon berichten, dass ihr Traum wahr wird, und sie kaufte sich ihr eigenes Pferd Virginia, welches sie Gini nennt. Bei jedem Schritt, über das erste Kennenlernen, Untersuchungen, die Abholung und den Einzug im Stall, waren ihre Follower mit dabei. Die beiden verstanden sich auf Anhieb super und schon beim Probereiten saß Mia rückwärts und ohne Sattel auf der damals vierjährigen Stute. Ab diesem Zeitpunkt wurde Gini natürlich auch zu einem essenziellen Bestandteil des Kanals. Ganz oben auf dem Kanal steht mit über 4,3 Millionen Klicks ein Reit-Vlog mit einer anderen Reiterin und deren Pferd. Zwei über sieben Jahre alte Videos über Tricks mit dem Pferd Kenny stehen inzwischen auch bei 3,4 beziehungsweise 2,3 Millionen Aufrufen. Dazu kommt die Abholung von Gini mit 2,9 Millionen Klicks. Im März 2020 erschien auch das erste eigene Buch „Mias Pferdewelt – Glaub an deinen Traum“, in welchem sie von ihrem Weg berichtet und zahlreiche Tipps gibt. Bei der Marke Royal Horsemen für nachhaltige Reitmode gehört sie zum Reitteam, welches von der Marke gesponsert wird.Doch das Reiten ist nicht Mias einzige Leidenschaft. Nach dem Abitur entschied sie sich für eine dreimonatige Ausbildung zur Rettungssanitäterin, um in den medizinischen Bereich reinzuschnuppern, für welchen sie sich auch schon lange interessiert. Daneben steht jedoch auch der Traum, Schauspielerin zu werden. Nach ersten Rollen im Kindergarten war sie auch beim Casting für den Pferdefilm «Wendy». Sie bekam letztendlich keine Rolle, doch bei «Wendy 2» wurde sie schließlich für einen Cameo-Aufritt angefragt. Die Dreharbeiten am Set gefielen ihr unheimlich gut und sie wollte mehr Erfahrungen in dem Bereich sammeln. So nahm die Webvideoproduzentin auch an einem offenen Casting für «Schloss Einstein» teil. Dort wurde ihr jedoch bewusst, dass sie für größeren Erfolg zunächst eine Schauspielausbildung absolvieren sollte. Sie kam auch mit Joyce Ilg in Kontakt, welche sich sowohl im Schauspielbereich als auch in der Social-Media-Welt durchgesetzt hat, und holte sich von dieser zahlreiche Tipps. So fiel nun im vergangenen Jahr die Entscheidung und sie wurde in einer Schauspielschule in Köln angenommen. Dafür zog sie nun erstmals von zuhause aus und gemeinsam mit ihrem Pferd und ihrem Freund nach Köln in die erste eigene Wohnung.