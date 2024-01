Lil Nas X-Doku erscheint Ende Januar

US-Fernsehen

Der Film berichtet über den ausgezeichneten Rapper, Sänger und Songwriter.

Die HBO-Original-Dokumentation, produziert von RadicalMedia, unter der Regie von Carlos López Estrada und Zac Manuel, wird am Samstag, den 27. Januar auf HBO ausgestrahlt und ist als Stream auf Max verfügbar.Die Dokumentation fängt den kreativen Dynamo und die faszinierende Starpower von Lil Nas X ein, dem bahnbrechenden, mit einem Grammy ausgezeichneten Rapper, Sänger und Songwriter, während er sich auf seine allererste Headliner-Tour durch die USA vorbereitet und diese antritt. Mit unvergleichlichem Zugang folgt der Film dem bahnbrechenden Künstler auf einer persönlichen Reise der Selbsterkundung und Entdeckung, während er kreiert, probt und jede Nacht vor seinen Legionen von treuen Fans auftritt.Der Film, der sich über 60 Tage der "Long Live Montero"-Tour 2022/2023 erstreckt, taucht unter die Oberfläche von Lil Nas X, einem Jungen aus Atlanta, der als Montero Hill geboren wurde und dessen musikalische Karriere mit seinem Crossover-Hit "Old Town Road" 2019 explodierte. In Anlehnung an die Bühnenshow ist der Film in drei Akte unterteilt - Wiedergeburt, Verwandlung und Werden - und schildert Monteros eigene Odyssee, wie er den Druck seines kometenhaften Aufstiegs zum Star, seinen Wunsch, seine Fans zu inspirieren und die Neinsager zu akzeptieren, und seinen Platz im Pantheon der schwarzen, queeren Ikonen meistert. Die aufwändige Bühnenshow des provokanten Künstlers, der sich an einem Wendepunkt seines Lebens befindet, führt das Publikum durch die Höhen und Tiefen seines Lebens und seine zutiefst persönliche Musik, während der Film hinter den Kulissen einen sensiblen jungen Mann zeigt, der noch immer seine eigene queere Identität, komplizierte Beziehungen zu Familienmitgliedern und seine Bestrebungen, sich selbst auszudrücken und zu akzeptieren, erforscht.