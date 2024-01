«Der Bergdoktor» beginn mit 5,52 Millionen

Quotennews

Am Vorabend waren schon mehrere Millionen bei «SOKO Stuttgart» dabei.

Astrid M. Fünderich, Peter Kentath und Jasmin Gassmann waren am Donnerstag um 18.00 Uhr in ihren Rollen Martina Seiffert, Jo Stoll und Lea Gomez in der Krimiseriezu sehen. Am Neckarufer wurde eine Wasserleiche gefunden und erneut geriet der Kleinkriminelle Sören Maiwald unter Verdacht, der mit Magnetfischen Geld verdienen möchte. Das von Frank Kayan und Colin Zech verfasste Buch sahen 3,81 Millionen Zuschauer, die Regiearbeit von Burkard Feige lockte 20,3 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen sahen 0,21 Millionen „An der Angel“, der Marktanteil belief sich auf 6,6 Prozent.„Weil du mir gehörst“ hieß die Episode, die vonam Donnerstag lief. Dieses Mal hatten Daisys Mutter Rose und ihre Schwester Gloria einen Einbrecher in einem Friseursalon ertappt. Die Sendung erreichte auf dem 19.25-Uhr-Slot eine Sehbeteiligung von 3,70 Millionen Zuschauer, das Werk von Wiebke Jaspersen und Rolf-R. Kuhl sicherte sich einen Marktanteil von 15,2 Prozent. Bei den jungen Menschen kam der Film von Oren Schmuckler auf 0,31 Millionen, der Marktanteil wurde auf 6,6 Prozent beziffert.Die neue Staffel vonstartete um 20.15 Uhr. „Der Blick nach vorn“ lautete der Titel der Geschichte, in der Lisbeth Gruber nach ihrem Zusammenbruch wieder auf die Normalstation verlegt worden ist. Sie möchte jedoch nicht, dass ihr Sohn Martin in weitere Untersuchungen einbezogen wird. Die Serie mit Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und Ronja Forcher machte 5,52 Millionen Zuschauer glücklich, die für einen Marktanteil von 19,7 Prozent verantwortlich waren. Das Werk von Philipp Roth, das Nikolau Müllerschön verfilmte, kam auf 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 12,4 Prozent Marktanteil mitbrachten.