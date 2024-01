Frank Rosin ist mäßig in seinem Element

Quotennews

Im Anschluss fragte «K1 Magazin», ob das Restaurant in Bentheim überlebt hatte.

Jaqueline und ihr Lebensgefährte, der frühere Lokführer Hagen, waren von der Atmosphäre der Westernstadt Pullman City in der Gemeinde Eging am See so begeistert, dass sie diesen Traum selbst ausleben wollten. Obwohl die zwei noch nie in den Vereinigten Staaten von Amerika waren, wollten sie in der Grafschaft Bentheim (westlich von Osnabrück) das Lebensgefühl platzieren.Die harte Wahrheit fiel ihnen auf die Füße: Das Testessen musste abgebrochen werden und die Anwohner wollten eine andere Art der Speisen.war am Donnerstag in seinem Element, doch nur 0,49 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren 0,20 Millionen dabei. Die Marktanteile bewegten sich bei 1,8 Prozent bei allen sowie 3,8 Prozent bei den jungen Menschen.Ob aus dem Restaurant „Zum Blauen Bock“ ein Campingplatz mit Kegelbahn und Co. geblieben ist, dokumentierte. 0,45 Millionen Menschen sahen die Verlängerung, die bis 23.15 Uhr dauerte. Der Sender fuhr damit einen Marktanteil von 2,4 Prozent ein. In der Zielgruppe wurden dieses Mal 0,20 Millionen ermittelt, der Marktanteil bewegte sich bei guten 4,9 Prozent. Die Wiederholung vonsahen sich im Anschluss noch 0,21 Millionen Menschen an, bei den Werberelevanten waren 0,10 Millionen Zuschauer dabei. 4,2 Prozent Marktanteil wurden erreicht.