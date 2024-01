«Hacks» geht bei Max weiter

US-Fernsehen

Die dritte Staffel ist für das Frühjahr geplant.

Der Streamingdienst Max von Warner Bros. Discovery wird im Frühjahr 2024 die dritte Staffel vonausstrahlen. Das gaben die Verantwortlichen auf dem offiziellen Instagram-Account bekannt. Ein genauer Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. In den Hauptrollen werden Jean Smart, Hannah Einbinder und Carl Clemons-Hopkins zu sehen sein. Hinter dem Projekt stehen First Tough Productions, Paulilu Productions, Fremulon, 3 Arts Entertainment und Universal Television.Deborah Vance, eine legendäre Stand-up-Comedy-Diva aus Las Vegas, muss ihre in die Jahre gekommene Show neu erfinden, um ihre Residency im Palmetto Casino nicht zu verlieren. Ava ist eine junge Comedy-Autorin, die wegen eines unsensiblen Tweets und ihres Rufs als egozentrisch und arrogant keinen Job findet. Als Avas Agentin sie zu Deborahs neuer Chefautorin schickt, freunden sich die beiden langsam an. Ava drängt ihre neue Chefin, mehr Risiken einzugehen, und Deborah hilft Ava bei der Bewältigung ihrer persönlichen Probleme.«Hacks» ist eine US-amerikanische Comedy-Drama-Fernsehserie, die von Lucia Aniello, Paul W. Downs und Jen Statsky entwickelt wurde und am 13. Mai 2021 auf HBO Max Premiere feierte. Die Serie wurde von Kritikern gelobt und mit Preisen ausgezeichnet, darunter Primetime Emmy Awards für das herausragende Drehbuch, die herausragende Regie und für Smart als herausragende Hauptdarstellerin sowie der Golden Globe Award für die beste Fernsehserie - Musical oder Comedy.