«Hotel Cocaine»-Dreharbeiten starten

US-Fernsehen

Neue Darsteller kommen zu den bereits angekündigten Stars Danny Pino, Michael Chiklis, Mark Feuerstein und Yul Vazquez hinzu.

MGM+ hat weitere Darsteller für den Kriminalthrillerbekannt gegeben, der von Chris Brancato («Godfather of Harlem») und Guillermo Navarro («Pan's Labyrinth») produziert wird. Die acht Episoden umfassende Serie von MGM+ Studios in Zusammenarbeit mit MGM Television wird diesen Monat in der Dominikanischen Republik gedreht und soll im Sommer dieses Jahres Premiere haben. Die Serie wird international von Amazon MGM Studios Distribution vertrieben.«Hotel Cocaine» ist die Geschichte von Roman Compte, Exilkubaner und Geschäftsführer des Mutiny Hotels, dem glamourösen Epizentrum der Kokainszene in Miami in den späten 70er und frühen 80er Jahren. Das Mutiny Hotel war das Casablanca des Kokains: ein glitzernder Nachtclub, ein Restaurant und ein Hotel, das von Geschäftsleuten und Politikern aus Florida, internationalen Drogenhändlern, CIA- und FBI-Agenten, Models, Sportstars und Musikern besucht wurde. Im Mittelpunkt stand Compte, der sein Bestes tat, um alles am Laufen zu halten und seinen eigenen amerikanischen Traum zu verwirklichen.Die bekannt gegebenen neuen Hauptdarsteller sind Tania Watson («The Head»), Corina Bradley («Star-Crossed Romance») und Laura Gordon («Late Night with the Devil»), die zu den bereits angekündigten Danny Pino («Mayans M.C.»), Michael Chiklis («The Shield»), Mark Feuerstein («Power») und Yul Vazquez («Severance») stoßen.Zu den neuen wiederkehrenden Rollen und Gastauftritten gehören Mayra Hermosillo («Narcos: Mexico»), Juan Pablo Raba («Narcos»), Erniel Baez («Reacher»), Nick Barkla («Blind Company»), Cale Ambrozic, Camila Valero («Pacto de Silencio»), Maggie Lacey («Julia»), John Ventimiglia («Gaslit»), und Larry Powell («White Men Can't Jump»).