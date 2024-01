Bravo startet «Salt Lake City»

US-Fernsehen

Die echten Hausfrauen treffen sich ab Dienstag wieder.

Der Fernsehsender Bravo, der vor allem auf Reality-TV setzt, startet am Dienstag, den 9. Januar 2024, die neue Staffel von. Die Damen kommen in New York wieder zusammen, um über die Höhen und Tiefen der Staffel zu sprechen. Die neue Hausfrau Monica erzählt von ihrer Vergangenheit - von ihrer Affäre, ihrer Geschichte mit der Mormonenkirche und wie sie zur Informantin im Kriminalfall ihres Ex-Freundes wurde. Angie konfrontiert Monica und Meredith mit den Gerüchten über ihren Mann und die griechische Mafia.In Teil II des Wiedersehens bricht Monica zusammen, als sie über ihre Beziehung zu ihrer Mutter nachdenkt. Die Kluft zwischen Angie und Monica wächst, als sie sich über die ungesehenen Ereignisse des griechischen Osterfestes nicht einig werden. Die Gruppe wird von Mary unterstützt, die sich für Monica einsetzt und ihr klarmacht, wo sie derzeit mit den anderen Frauen steht.«The Real Housewives of Salt Lake City» wird von Shed Media (einer Abteilung von Warner Bros. Unscripted Television) produziert, wobei Lisa Shannon, Dan Peirson, Lori Gordon und Tamara Blaich als ausführende Produzenten fungieren. Andy Cohen fungiert ebenfalls als ausführender Produzent.