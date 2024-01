«Badland Hunters» startet am 26. Januar

International

Der Teaser-Trailer gibt einen Einblick in die atemberaubende Action und die fesselnde Handlung.

ist eine bahnbrechende Zusammenarbeit zwischen dem gefeierten Regisseur Heo Myeong-haeng und dem internationalen Actionstar Don Lee, der für seine Rollen in Hits wie «Train to Busan» und Marvel's «Eternals» bekannt ist. Der Film, der am 26. Januar seine Weltpremiere feiern wird, hat bereits mit der Veröffentlichung des Posters und des Teasers für Aufsehen gesorgt.Der Film, in dem Don Lee neben Lee Hee-jun, Lee Jun-young, Roh Jeong-eui und An Ji-hye zu sehen ist, verspricht eine actiongeladene Geschichte, die in einem postapokalyptischen Seoul spielt. Don Lee porträtiert Nam San, einen furchterregenden Jäger, der sich durch die tückische Wildnis einer Welt bewegt, in der das Chaos regiert. Die Darstellung von Nam San, der in der Wildnis mit einer Vielzahl von Waffen - von der bloßen Faust bis zum Gewehr - gegen furchterregende Gegner kämpft, unterstreicht die intensive Action-Choreografie, die ein Markenzeichen von Regisseur Heos Arbeit ist.«Badland Hunters» entführt den Zuschauer in eine trostlose und doch fesselnde Landschaft, in der Überleben ein Luxus ist und Allianzen so zerbrechlich sind wie die zerstörte Welt, in der sie leben. Die visuellen Eindrücke des Films, die in dem atemberaubenden Teaser zu sehen sind, zeigen eine zerrissene Welt, in der die Verwüstung und die rohe Brutalität der Natur allgegenwärtig sind.