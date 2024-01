Benenden Health und Channel 4 machen weiter

England

Nationaler Gesundheitsdienstleister und Fernsehsender schließen sich zum zweiten Mal zusammen, um die Bevölkerung zu ermutigen, ihre Gesundheit zu überprüfen.

Der gemeinnützige Gesundheitsdienstleister Benenden Health und der Fernsehsender Channel 4 haben sich zum zweiten Mal zusammengetan, um die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern und Familien und Freunde in einer Reihe von Fernsehspots dazu zu ermutigen, auf ihre körperliche und geistige Gesundheit zu achten.Die Kampagne wird von Channel 4-Talenten wie AJ Odudu unterstützt, der die Bedeutung von Darmgesundheit und Schlaf hervorhebt. In den Werbespots sprechen auch Davina McCall und Roman Kemp über ihre geistige Gesundheit und Judi Love und Alex Brooker über ihre körperliche Gesundheit. Alex Brooker kehrt in einem weiteren Werbespot zurück, der sich mit der psychischen Gesundheit von Männern befasst und betont, wie wichtig es ist, sich mit jemandem auszutauschen, um den man sich Sorgen macht.Die Multikanal-Kampagne, die vom 4. Januar bis zum 31. März 2024 läuft, behandelt wichtige Themen rund um die körperliche und geistige Gesundheit, darunter Darmgesundheit, Schlaf und die psychische Gesundheit von Männern. Die Kampagne soll auch zeigen, dass private Gesundheitsfürsorge umfassend und erschwinglich sein kann.