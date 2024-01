«After Midnight» startet Mitte Januar

US-Fernsehen

Die neue Show mit Taylor Tomlinson geht um 00.37 Uhr auf Sendung.

CBS hat angekündigt, dass die neue Late-Night-Serie, moderiert von Taylor Tomlinson, am Dienstag, den 16. Januar um 00.37 Uhr auf CBS im Anschluss an eine neue Folge von «The Late Show» Premiere feiern wird.Inspiriert von der mit einem Emmy ausgezeichneten Comedy Central-Serie «@midnight» ist die neue Show die klügste Show im Fernsehen über die dümmsten Dinge im Internet. Mit dem gefeierten Comedian Taylor Tomlinson an der Spitze und einer Reihe von Gästen aus der Welt der Unterhaltung, Comedy, Musik und darüber hinaus ist «After Midnight» eine Late-Night-Comedy-Serie über das, was das Internet an diesem Tag in Aufruhr versetzt hat, mit einem Hauch von Gameshow. Die nächsten Gäste werden noch bekannt gegeben.«After Midnight», eine Produktion der CBS Studios, Spartina Industries und Funny Or Die, wird produziert von Stephen Colbert, Carrie Byalick, Tom Purcell und Evelyn McGee Colbert von Spartina Industries, James Dixon von Dixon Talent, Joe Farrell, Mike Farah, Whitney Hodack und Henry R. Muñoz III von Funny Or Die und Jason U. Nadler von Serious Business. Jack Martin und Eric Pierce sind Co-Showrunner und ausführende Produzenten. Nadler war Co-Produzent der von Funny Or Die produzierten Show «@midnight», während Martin bei allen vier Staffeln der Serie als Showrunner fungierte. Jo Firestone ist Co-Executive Producer und Headwriter, während Alexx Wells ebenfalls als Co-Executive Producer fungieren wird. Regie führt Sharon Everitt.