«Death and Other Details» startet

US-Fernsehen

Die neue zehnteilige Serie ist ab 16. Januar 2024 verfügbar.

Hulu hat den Trailer für die kommende Originalserievorgestellt. Die 10-episodige Krimiserie feiert am 16. Januar 2024 mit zwei Episoden Premiere, danach folgt wöchentlich eine Episode, mit einem Finale aus zwei Episoden am 5. März 2024.Inmitten des Glamours der globalen Elite dreht sich "Death and Other Details" um die brillante und rastlose Imogene Scott (Violett Beane), die zur falschen Zeit am falschen Ort ist (okay, es war irgendwie ihre Schuld) und zur Hauptverdächtigen in einem Mordfall in einem verschlossenen Raum wird. Der Schauplatz? Ein aufwendig restaurierter Mittelmeerdampfer. Die Verdächtigen? Jeder verwöhnte Gast und jedes erschöpfte Besatzungsmitglied. Und das Problem? Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie sich mit einem Mann zusammentun, den sie verachtet - Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), dem größten Detektiv der Welt.Die Serie wird von ABC Signature produziert. Autor und ausführende Produzenten sind Mike Weiss und Heidi Cole McAdams, die auch als Showrunner fungieren. Marc Webb führte beim Pilotfilm Regie und ist zusammen mit Mark Martin ausführender Produzent für Black Lamb. David Petrarca fungiert ebenfalls als ausführender Produzent.