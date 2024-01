«Schneekind» verliert keine Zuschauer

Quotennews

Bereits die erste Folge landete unter den Werten der früheren Episoden. Da war natürlich am zweiten Tag keine Trendwende mehr zu erkennen.

Der dritte «Schwarzwaldkrimi» enttäuschte schon am ersten Ausstrahlungstag. „Und tot bist Du?“ kam 2019 auf 6,08 Millionen Zuschauer und „Waldgericht“ auf 7,49 Millionen. Am Dienstag debütiertemit „nur“ 4,55 Millionen Fernsehzuschauern und einem Marktanteil von 16,2 Prozent. Besonders problematisch war der Misserfolg bei den jungen Zuschauern von nur 4,6 Prozent. Der zweite Teil des Spielfilms holte nun 4,51 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 16,8 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr das ZDF 0,25 Millionen ein, der Marktanteil lag bei viereinhalb Prozent.Zwölf neue Folgen vonlaufen künftig wieder mittwochs. Den Auftakt macht „Blutlinie“ von Beliban von Stolberg und Cornelia Deil, die Regie übernahm Nico Zavelberg. Die Geschichte um den tot aufgefundenen Valentin in einem Familienanwesenden überzeugte 3,00 Millionen Menschen zum Einschalten, die Sendung erzielte einen Marktanteil von 12,2 Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte die Sendung mit Luise Emilie Tschersich, Martin Peñaloza Cecconi, Uğur Ekeroğlu, Cheyenne Pahde und Ester Schweins 0,21 Millionen Zuschauer und fuhr 4,4 Prozent Marktanteil ein.Ab 11.30 Uhr verfolgten 0,95 Millionen Menschen den zweiten Durchgang beim Weltcup-Skispringen der Frauen. Der Marktanteil der Sendung aus dem österreichischen Villach lag bei 13,5 Prozent. Die von Amelie Stiefvatter moderierte Sendung sicherte sich 0,06 Millionen und 4,7 Prozent bei den jungen Leuten. Die Vierschanzentournee der Männer aus Innsbruck sahen 3,99 Millionen Menschen, Lena Kesting und Severin Freund erreichte 35,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen lauschten 0,45 Millionen dem Kommentar von Stefan Bier, der für 23,3 Prozent Marktanteil stand. Der Österreicher Jan Hörl lag dieses Mal vorne.