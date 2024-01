Rosenmontags-Übertragung: Heinrich folgt auf Junggeburth

TV-News

Die Karnevalshochburgen Deutschlands fiebern nach dem erfolgreich überstandenen Jahreswechsel nun ihrem Jahreshighlight entgegen. So auch der Westdeutsche Rundfunk (WDR), der am 12. Februar ab 9:30 Uhr den Rosenmontagszug aus Köln im WDR Fernsehen überträgt. Erstmal in der Kommentatorenkabine mit dabei ist Sabine Heinrich, die zusammen mit Guido Cantz das Spektakel am Mikrofon begleiten wird. Heinrich sammelte bereits in den vergangenen Jahren Karnevalserfahrung, denn seit 2019 meldete sie sich für den WDR live von der Zugstrecke und den Wohnungen in der Severinstraße. Heinrich folgt damit auf Wicky Junggeburth, der sich im vergangenen Jahr als Kommentator verabschiedete hatte.„Ich habe es sehr geliebt, bei Wind und Wetter als Reporterin am Zugweg zu stehen, direkt am Puls des großen Karneval-Glücks. Jetzt werde ich neben Guido in der Kommentatorenkabine Platz nehmen und sicher selber einen sehr hohen Karnevals-Glücks-Puls haben“, so Sabine Heinrich. Guido Cantz sagt über seine neue Co-Kommentatorin: „Ich freue mich auf Sabine Heinrich. Nach Jahren als Reporterin am Zugweg, hat Sabine definitiv Konfetti im Blut. Wenn sich jemand damit auskennt, morgens live am Mikrofon zu sitzen, dann sie. Mein Motto: Heinrich – Cantz!“Neben Heinrich und Cantz wird in diesem Jahr auch Moderatorin Anna Planken live dabei sein und den Rosenmontagszug aus einer ganz besonderen Perspektive zeigen. Sie fährt auf dem Zugleiterwagen bei Zugleiter Holger Kirsch mit. Dort wird sie unter anderem auf Junggeburth treffen, der auf Einladung erstmals als Aktiver auf dem „Zoch“ zu sehen sein wird. Reporterin Svenja Kellershohn holt im Stadtgebiet entlang der Zugstrecke die besten Geschichten, Verkleidungen und Eindrücke vor die Kamera.Neu im Team ist auch Martina Kratz, die als Reporterin erstmals für den WDR die Stimmung in der Severinstraße einfängt. Sie sagt über diese Aufgabe: „Was für eine Ehre, beim wichtigsten Hochereignis des Kölner Karnevals für den WDR dabei sein zu dürfen! Wenn in Köln doch nur alles so gut organisiert wäre wie der Rosenmontagszug!“