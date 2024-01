Quotencheck

Auch die achte Staffel der regulären Ausgabe bescherte RTL wieder tolle Quoten.

Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann sind das erfolgreiche Moderatoren-Trio für die Spielshow «Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands», die immer noch Biss hat und für RTL tolle Werte holte. Zuletzt hat man die zahlreichen Specials etwas zurückgefahren, 2023 gab es kein Nationen-Special, kein Team-Ninja, keine Allstar-Staffel und auch kein Kids-Edition.Die neue Staffel startete am Freitag, den 13. Oktober 2023. Obwohl dieser Tag ein vermeintlicher Unglückstag ist, war dies für RTL ein Erfolgsmodell: 2,05 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein und verhalfen dem Kölner Sender zu schönen 8,6 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Zuschauenden waren 0,74 Millionen, die für einen Marktanteil von 14,8 Prozent verantwortlich waren. Doch sieben Tage später ließ das Interesse nicht nach, sondern erhöhte sich: 2,15 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil wuchs auf 8,9 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich nun 0,84 Millionen und 16,3 Prozent.Ende Oktober stieg die Reichweite sogar auf 2,20 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sollte nun bei neun Prozent Marktanteil stehen. Mit 0,89 Millionen jungen Menschen gehörte man zu den erfolgreichsten Sendungen des Privatfernsehens, obwohl das Format am Wochenende läuft. Der Marktanteil kann sich mit 16,5 Prozent in jedem Fall sehen lassen.Doch es gab auch einen Rückschlag: Anfang November waren zwei Feiertage in Deutschland und das nutzten scheinbar Menschen für Urlaub. Nur 2,07 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil belief sich am 3. November auf 8,4 Prozent. Dennoch: 0,77 Millionen Zuschauer bedeuteten tolle 14,8 Prozent. Eine Woche später wurde mit 2,35 Millionen Zuschauern ein neuer Staffel-Höhepunkt erzielt, der Marktanteil kletterte auf 9,1 Prozent. Mit 0,86 Millionen aus der Zielgruppe waren 15,8 Prozent sicher.Das erste Halbfinale sahen am 24. November 2,15 Millionen Zuschauer, das zweite Halbfinale rutschte dann auf 1,81 Millionen Zuschauer ab. Beim ZDF spielte die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen gegen Dänemark (4,30 Millionen). In der Zielgruppe musste man sich mit 12,8 Prozent zufriedengeben. Doch eine Woche später stieg das Interesse auf 2,26 Millionen, ehe das Finale auf 2,52 Millionen Zuschauer kam. Die letzte Folge kam auf 1,02 Millionen Werberelevante und erreichte einen Marktanteil von sagenhaften 18,6 Prozent.Die neue Staffel von «Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands» generierte 2,16 Millionen Zuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 8,8 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,82 Millionen Zuschauer erzielt, sodass man auf starke 15,6 Prozent Marktanteil kam. Das Promi-Special erreichte am 16. Dezember noch 1,61 Millionen Zuschauer und fuhr nur 12,7 Prozent der Zuschauer ein. Die Fans der Sendung wollen scheinbar gute Leistungen sehen und keine enttäuschenden Läufe.