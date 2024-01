«Killer Soup» ist angerichtet

International

Regisseur Abhishek Chaubey hat eine neue Serie produziert.

Swathi Shetty ist eine aufstrebende Köchin, die nichts anderes will, als dass die Welt ihre Paya-Suppe genießt. Ein Unfall löst eine Reihe von Missgeschicken und übereilten Vertuschungen aus, die sie und ihren Liebhaber in eine heiße Suppe stürzen. Produziert von Chetana Kowshik und Honey Trehan, wirdam 11. Januar 2024 zu Netflix kommen, mit Manoj Bajpayee, Konkona Sensharma, Manoj Bajpayee (erneut), Nasser, Sayaji Shinde, Lal, Anbuthasan, Anula Navlekar und Kani Kusruti in den Hauptrollen.Der Schauspieler Manoj Bajpayee erzählt: "Zum ersten Mal in meiner Karriere werde ich eine Doppelrolle spielen, die sich stark voneinander unterscheidet. Ich vertraute auf Abhishek Chaubeys Regieleistung, Netflix als Partner und eine hervorragende Besetzung, die den Charakteren Leben einhauchte, um einen surrealen Pot-Boiler zu erschaffen, der wie kein anderer auf einem zufälligen Verbrechen basiert. Im Kern ist «Killer Soup» ein Krimi, der mehrere Genres miteinander verbindet und damit eine köstliche Portion ist, die jeder genießen kann."Die Schauspielerin Konkana Sensharma, die die Rolle der Swathi Shetty spielt, sagt: "In die Rolle der Swathi Shetty zu schlüpfen, war eine einzigartige Erfahrung für mich, denn die Figur hat Tiefe, Dunkelheit und eine Menge Power. Die Arbeit an der Serie mit den langjährigen Mitarbeitern von Netflix und Abhishek Chaubey und einer Reihe von talentierten Schauspielern war ein Vergnügen. Der Trailer bietet einen Einblick in die skurrile Welt, die wir vor dem Hintergrund einer verschlafenen Stadt erschaffen haben. Die Serie ist mit einem Hauch von Spannung gespickt, so dass man sich wirklich fragt: 'Wird sie erwischt oder nicht, und wird die Suppe überkochen?' Ich bin gespannt auf die Reaktion der Zuschauer, wenn sie «Killer Soup» sehen."