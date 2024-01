Große Gefühle im Boardway

Soap-Check

Der Yogalehrer Michael Kluge schwebt nicht nur in Lebensgefahr, es hat sogar in Rostock gebrannt.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Franka lässt sich von Klaas helfen, ihr Problem mit der Krankenversicherung-zu lösen. Als Klaas jedoch die Dimensionen ihrer Schulden hinterfragt, macht sie dicht. Marvin kann ihr zu einer günstigen Bleibe auf dem Gut verhelfen, woraufhin Franka neuen Mut fasst, ihre Probleme alleine zu lösen. Klaas rutscht zufällig in die Rolle des Fußballtrainers einer Jugendmannschaft, in der auch Sam spielt. Als Hendrik davon hört, ist er außer sich.Alexandra und Christoph leiden unter ihrer Trennung. Bei einem gemeinsamen Fahrradausflug kommen sich die beiden wieder näher. Doch dann erfährt Alexandra, dass das Komitee der Top 500 bestochen wurde und nun ernsthafte Konsequenzen für den „Fürstenhof“ drohen. Christoph beteuert seine Unschuld und ist sich sicher, dass der Saboteur dahintersteckt. Wird Alexandra ihm glauben?Till leidet schwer unter der Trennung von Emma und will seine Geburtstagsparty ausfallen lassen. Kann Schwester Tina das zulassen? Mit Bamberger auf Mallorca haben die Vereine in Lansing stark nachgelassen. Kann sein Vater Carl wieder mehr Ordnung ins Vereinsleben bringen?Paco springt über seinen Schatten, um Patrizia etwas näherzukommen. Zunächst mit Erfolg - bis Paco eine schockierende Entdeckung macht. Theo freut sich über Brittas überraschende Rückkehr. Die Erwartungen der beiden an ihre Beziehung gehen stark auseinander. Als David den Vaterschaftstest ablehnt, sind Vivien und Tobias zunächst sehr erleichtert. Aber wollen sie wirklich mit der Ungewissheit leben?Isabelle wird von ihren Freundinnen für ihren Einsatz für Jenny geschätzt. Kilian sieht die Sache ganz anders. Wütend stellt er Isabelle zur Rede und will ihr die Meinung sagen. Justus und Richard kommen auf eine Spur. Die Schlinge zieht sich immer enger. Ben und Kim wollen die neue Sieben mit Videos auf Social-Media bekannter machen. Kim ahnt nicht, dass ein falscher Klick weitreichende Folgen hat.Yvonne und Gerner erfahren, dass Lukas droht, eine Klasse wiederholen zu müssen. Sie machen ihm klar, dass er mit seinen Problemen nicht allein ist und suchen nach einer Lösung. Doch Gerner hat seine eigene Herangehensweise. Lilly ist getroffen von Moritz' Vorwürfen, was Nihat dazu treibt, Moritz hart anzugehen. Finden sie wieder zusammen, um gemeinsam für Jonas da zu sein?Im Küstenrevier gibt es einiges zu tun, als Yogalehrer Michael Kluge nach einem Angriff in Lebensgefahr schwebt. Harry unterstützt Tochter Hanna dabei herauszufinden, wer Benni die Schuld für den Brand in Rostock anheften will. Und auf der Eröffnungsfeier der Pension "Boardway" löst eine neue Frau plötzlich Gefühle beim Kommissar aus, mit denen er niemals gerechnet hätte.Jessi hat am Foodtruck aus Versehen Falafel mit Ei verkauft und nicht entsprechend darauf hingewiesen. Dies führte zu einer allergischen Reaktion bei einem Kunden. Nach wie vor hofft Jessi, dass der Vorfall keine weitergehenden Konsequenzen hat. Doch in diesem Moment taucht der Mann wieder auf und warnt die anderen Gäste vor dem Essen am Foodtruck. Olli gerät mit ihm schnell in Streit, während Jessi noch einmal versucht, in Ruhe ein Gespräch zu führen. Doch der Geschädigte droht mit einer Schmerzensgeldforderung. Er hat Jessi auch schon angezeigt, weil sie aus seiner Sicht grob fahrlässig gehandelt hat. Mit der Drucksituation kann Jessi nicht umgehen. Am Abend stopft sie wahllos Essen in sich hinein und übergibt sich anschließend.Krätze fällt ein Stein vom Herzen, als Ben-Daniel sicher bei Camperin Jutta gelandet ist, nachdem er sich verlaufen und dann bei ihr am Camper geklopft hatte. Nachdem er Todesängste wegen seines Sohnes ausgestanden hat, muss Krätze sich vor Emmi eingestehen, dass der Campingplatz doch kein so toller Wohnort für ein Kind ist, und willigt deswegen ein, in eine Wohnung zu ziehen. Doch als Krätze seinen Entschluss mitteilt Schmidti, stößt er bei seinem Freund auf Unverständnis und es kommt zum Streit. Als Schmidti letztendlich doch für seine Freunde seinen Widerstand aufgibt, stößt Krätze erleichtert mit der wiedervereinten Hausbootfamilie auf ein neues, gemeinsames Leben an.