CNN enthüllt das Leben von Martha Stewart

US-Fernsehen

Ende Januar soll die vierteilige Reihe beim Nachrichtensender Premiere haben.

Eine junge Börsenmaklerin, die in den 1960er Jahren an der Wall Street neue Maßstäbe setzte; eine innovative Gastronomin aus einem Bauernhaus in Connecticut; eine Selfmade-Milliardärin und Medienmogulin; und eine Insassin des Alderson Federal Prison Camps - das und mehr sind. Diese vierteilige CNN-Originalserie wird an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden ausgestrahlt. Den Anfang machen zwei Episoden am Sonntag, den 28. Januar um 21 und 22 Uhr auf CNN. Die letzten beiden Episoden werden am darauffolgenden Sonntag, dem 4. Februar, um 21.00 und 22.00 Uhr ausgestrahlt.«The Many Lives of Martha Stewart» zeichnet Stewarts explosiven Aufstieg zum Erfolg, ihren erschütternden Sturz in Ungnade und ihr fulminantes Comeback ins Rampenlicht nach und etabliert sie als eine der berühmtesten Persönlichkeiten des Landes. Ihre Marke wurde zu einer der profitabelsten, aber auch polarisierendsten der Welt - und das war, bevor gegen sie wegen Insiderhandels ermittelt wurde. In dieser aufschlussreichen Serie werden nie zuvor gezeigte Bilder aus Stewarts Vergangenheit, reichhaltiges Archivmaterial, u. a. aus Stewarts zahlreichen Talkrunden bei CNNs Larry King Live, und exklusive Interviews mit Stewarts ehemaligen Mitarbeitern, Kollegen, Mitgefangenen und engsten Vertrauten zusammengeführt, um die Frau hinter der legendären Lifestyle-Ikone zu enthüllen."Zu einer Zeit, als Frauen den Mut fanden, ihre häuslichen Rollen zu verlassen und Karrieren in von Männern dominierten Bereichen anzustreben, baute Martha ihr Imperium im Haushalt auf und definierte neu, was es bedeutet, in der modernen Ära eine Feministin zu sein", sagte Amy Entelis, Executive Vice President of Talent and Content Development bei CNN Worldwide. "Ob man sie nun liebt oder hasst, wir sind sicher, dass die Zuschauer von «The Many Lives of Martha Stewart» fasziniert sein werden." In der CNN-Originalserie kommen bekannte Namen aus der Gastronomie und dem Gastgewerbe zu Wort, darunter die renommierten Gastronomen Daniel Boulud und David Chang sowie die Starköche Claire Saffitz und Carla Hall.«The Many Lives of Martha Stewart» wird von Eric Johnson produziert. Amy Entelis und Katie Hinman sind ausführende Produzenten für CNN Studios. Senior Producer für die Serie sind Ashley Santoro, Emily Taguchi und Asaf Kastner. Kinga Janik ist die Leiterin der Produktion.