Joey Kellys Startschuss sahen 0,70 Millionen

Quotennews

Der Schlussspurt aus dem Alexandra Palace in London kam fast auf zwei Millionen Menschen.

„Die unfassbare Reise beginnt!“ heißt die erste Folge der neun Episoden umfassende Reality-Show, in dem der Abenteurer von Kanada nach Panama fährt. Schon zu Beginn der Riese musste die Familie Rückschläge hinlegen, was für den Zuschauer natürlich umso spannender ist. 0,70 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen den zweistündigen Auftakt, der 2,7 Prozent Marktanteil brachte. Die Produktion fuhr eine Reichweite in der Zielgruppe von 0,22 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf 4,1 Prozent.Zwischen 22.15 und 00.20 Uhr wiederholte RTLZWEI mit der Folge „Eine Chefin namens Conny“. Im Jahr 2021 haben das Ehepaar Conny und Philip einen alten Hof mit 120 Quadratmetern Wohnfläche übernommen, den sie für nur 40.000 Euro renovieren wollten. 0,39 Millionen Menschen sahen die Geschichte voller Probleme, die einen Marktanteil von 2,4 Prozent brachte. Bei den Werberelevanten sahen 0,12 Millionen Menschen die baufälligen Häuser, deren Renovierung 3,1 Prozent Marktanteil brachte.stand um 00.20 Uhr auf dem Programmplan. Die lebenslustige Jeanette trifft sich mehrmals in der Woche mit ihrer Mutter zum Frühstück. Eines Morgens wartet ihre Mutter vergebens. Ihre Familie macht sich auf die Suche nach der Frau und macht dabei eine grausame Entdeckung, lautete die Beschreibung der siebten Folgen der zehnten Staffel. Die Episode sahen 0,15 Millionen Zuschauer und führte zu 2,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen blieben nur 0,02 Millionen wach, der Marktanteil belief sich auf 1,4 Prozent.Joey Kelly hätte auch einen Ausflug nach England machen können. Schließlich ging am Mittwoch auch die Darts-WM zu Ende. Der Engländer Luke Humphries durfte sich über 500.000 Pfund Preisgeld freuen. Sport1 erreichte 0,94 Millionen Werberelevante und sicherte sich Platz ein, der Marktanteil belief sich auf 19,3 Prozent. Beim Gesamtpublikum waren 1,91 Millionen dabei, das sorgte für 8,9 Prozent.