T-Mobile verschenkt Hulu

Vermischtes

Das Unternehmen vervierfacht das Unterhaltungsangebot für Go5G Next-Kunden, indem es Hulu als vierten kostenlosen Streaming-Dienst hinzufügt.

In Europa sind solche Dienste mittlerweile verboten, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wirbt die Telekom-Tochter T-Mobile damit. T-Mobile hat bekannt gegeben, dass Hulu sich seinem unglaublichen Angebot an kostenlosen Streaming-Diensten anschließt und damit den Kunden von Un-Carrier das beste Unterhaltungspaket der Mobilfunkbranche bietet.Ab dem 24. Januar ist Hulu mit seinen Tausenden von beliebten Fernsehsendungen und Kinohits ohne zusätzliche Kosten im günstigsten Tarif von Un-Carrier, Go5G Next, enthalten. Und Hulu ist nicht etwas, das Kunden nur für ein paar Monate bekommen, wie es bei einigen Streaming-Angeboten der Fall ist. Der Dienst soll dauerhaft angeboten werden. In Deutschland gibt es solche Tarife bei der Deutschen Telekom nicht, wenn man einen Mobilfunkvertrag abschließt.Mit Hulu, Apple TV+ und Netflix , die bereits in Go5G Next enthalten sind, bietet T-Mobile das beste Entertainment-Streaming-Paket im Mobilfunk. Darüber hinaus können T-Mobile Kunden jedes Jahr ein kostenloses Abonnement von MLB.TV abschließen. T-Mobile spricht von einer Ersparnis von mehr als 40 US-Dollar pro Monat. Das Angebot kostet in den USA derzeit rund 70 US-Dollar (inklusive Steuern) und bietet unbegrenzte Datennutzung. In Deutschland gibt es mit MagentaMobil XL für 94,95 Euro unbegrenztes Datenvolumen, aber keine zusätzlichen Inhalte.