Rundschau

Dan Levy, der Mann hinter «Schitt’s Creek», hat einen Netflix-Film geschaffen.

«True Detective: Night Country» (ab 14. Januar bei Sky/WOW)

«Good Grief» (seit 5. Januar bei Netflix)

«Haus aus Glas» (in der ARD/arte Mediathek)

«The Brothers Sun» (seit 4. Januar bei Netflix)

«Carol & The End of the World» (seit 15. Dezember bei Netflix)

Als die lange Winternacht in Ennis, Alaska, hereinbricht, verschwinden die acht Männer, die die arktische Forschungsstation Tsalal betreiben, spurlos. Um den Fall zu lösen, müssen sich die Detectives Liz Danvers (Foster) und Evangeline Navarro (Reis) der Dunkelheit stellen, die sie selbst in sich tragen, und den verfluchten Wahrheiten auf den Grund gehen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen.Ein um seinen geliebten Mann trauernder Künstler fährt mit seinem besten Freund und seiner besten Freundin nach Paris, wo bittere Wahrheiten und Geheimnisse ans Licht kommen.«Haus aus Glas» ist eine packende und atmosphärisch dicht erzählte Miniserie über eine Familie im Ausnahmezustand. Alte Geheimnisse und neue Verletzungen verwickeln sich zu einer verhängnisvollen Kraft, die alles infrage stellt, woran diese Familie geglaubt hat.Als seine Familie ins Visier geheimnisvoller Feinde gerät, muss ein Triadenmitglied aus Taipeh seine eigensinnige Mutter und seinen ahnungslosen Bruder in Los Angeles beschützen.Ein mysteriöser Planet rast auf die Erde zu und die Auslöschung der Weltbevölkerung steht unmittelbar bevor. Während sich die meisten befreit fühlen und ihren wildesten Träumen nachgehen können, steht eine stille und stets unbehagliche Frau allein da - verloren inmitten der hedonistischen Massen.