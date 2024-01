FOX ändert Emmys doch nicht

Vermischtes

„Variety Series Writing“ bleibt in der Hauptgala.

In knapp eineinhalb Wochen werden die Emmy Awards verliehen. Die Verleihung wurde wegen eines Schauspielerstreiks um fast vier Monate verschoben. Der Fernsehsender FOX wollte das Debakel der Corona-Jahre vermeiden, als die Nominierten teilweise nur von zu Hause aus zuschauten. Die Einschaltquoten brachen massiv ein.Die Autorengewerkschaft Writers Guild of America protestierte gegen die Entscheidung der Television Academy, weil die Kategorie „Variety Series Writing“ bei der nächsten Gala gestrichen werden sollte. Inzwischen haben sich die Television Academy, der Fernsehsender FOX und die Autorengewerkschaft jedoch geeinigt.Die 75. Emmy-Verleihung wird am Montag, den 15. Januar 2024 um 17.00 Uhr West Coast Time ausgestrahlt. In der Live-Gala wird auch „Variety Series Writing“ ausgezeichnet. Ursprünglich wollte FOX die Preise auf maximal 25 pro Show begrenzen. Durch diesen Deal erhöht sich die Anzahl der Preise auf 26. Vielleicht wollte FOX auch der Langeweile entgegenwirken, denn seit 2016 hat jedes Jahr «Last Week Tonight» (HBO) gewonnen.