3 Quotengeheimnisse

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist «Checker»-Erfinder Johannes Honsell an einem Hirntumor verstorben. Diese Ausgabe ist seiner Arbeit gewidmet.

Im vergangenen Jahr realisierte der «Checker Tobi»-Mastermind Johannes Honsell den zweiten Kinofilm der Reihe. Doch der Film kam noch nicht im Fernsehen. Am Samstag, den 30. Dezember 2023, sahen um 7:24 Uhr 0,25 Millionen Menschen die Griechenland-Ausgabe des Checkers Tobias Krell im Ersten. Der Marktanteil belief sich auf maue 7,2 Prozent am Samstagmorgen. Immerhin waren 40.000 14- bis 49-Jährge dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 5,7 Prozent.An Silvester durfte nach mehreren Monaten Pause auch wieder Julian Janssen auf Sendung. Um 08.12 Uhr sahen 0,21 Millionen Menschen zu, der Marktanteil bewegte sich bei fünf Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte die Informationssendung für junge Menschen 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährige, das führte zu einem Marktanteil von 7,5 Prozent.Zwischen 2010 und 2013 wurde die Sendung mit Can Mansuroglu gedreht. Die zuletzt im Juni 2023 wiederholte Sendung erreichte um 07.55 Uhr immerhin 0,27 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 7,8 Prozent. Im Sommer waren nur 30.000 14- bis 49-Jährige dabei, der Marktanteil belief sich auf vier Prozent. Und Marina? Die hatte kurz vor Weihnachten einen weiteren Einsatz und holte 0,33 Millionen Zuschauer und 8,4 Prozent. Mit 0,09 Millionen jungen Zuschauern fuhr man sogar 10,8 Prozent Marktanteil ein.