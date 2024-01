VOD-Charts

Zum Jahresende gab es kein Vorbeikommen am Streaming-Krösus «The Big Bang Theory», auch der Zukauf von «Shameless» hat sich für Netflix ausgezahlt.

Im Jahresendspurt der Monate Oktober, November und Dezember haben die Streamingzahlen deutlich zugelegt. Nur drei Titel in den Top10 verpassten die Marke der 20 Millionen, im dritten Quartal war nur die Top4 oberhalb dieser Reichweite angesiedelt. Und auch der Topplatzierte «The Big Bang Theory» legte eine beeindruckende Marke auf. Dazu aber später mehr. Rang zehn ging im vierten Quartal 2023 an die Sitcom, die 17,0 Millionen Mal abgerufen wurden.600.000 Aufrufe mehr generierte die ähnlich betagte Serie. Laut den Marktforschern von Goldmedia kamen Lorelai und Rory Gilmore auf eine Reichweite von 17,6 Millionen. Wie im ersten Quartal war auchim letzten Jahresabschnitt vertreten. Die Krankenhaus-Serie durfte sich über 18,1 Millionen Klicks und Platz acht freuen. Auf Platz sieben reihte sich die einzige deutsche Produktion in den Top10 ein:. Das inzwischen bei Amazon Freevee beheimatete Format verzeichnete in den vergangenen drei Monaten 21,0 Millionen Views.Einen Aufschlag bei Netflix hatte zuletzt die Serie, was den Abrufzahlen äußerst zuträglich war. Der «TBBT»-Spin-off wurden 22,7 Millionen Mal angesteuert – Platz sechs. Die Top5 beginnt mit der meistgeklickten Serie des dritten Quartals:. Wurden in den Monaten Juli, August und September noch 47,5 Millionen Aufrufe ausgewiesen, kam die Krimiserie nun auf 28,5 Millionen. Auf Platz vier landete die neben «7 vs. Wild» einzige noch aktive Reihe der Liste:. Die dritte Staffel der französischen Netflix-Serie erschien am 5. Oktober 2023 und trug zu einer Quartals-Reichweite von 28,6 Millionen bei.Auf dem Treppchen fanden sich die sechs New Yorker Freunde vonein. Der frühe Tod von Chandler-Darsteller Matthew Perry hat der Serie einen Popularitätsschwung gegeben, sodass 32,8 Millionen Streams gezählt wurden. Auch Netflix war seit Oktober wieder in aller Munde, da die Serie ins Portfolio von Netflix zurückkehrte und auf 38,8 Millionen Aufrufe kam. Unangefochten auf dem Spitzenplatz fand sich aberein. Der Streaming-Dauerbrenner, ohne den kaum eine Charts-Woche vergeht, führte das Tableau mit beeindruckenden 62,7 Millionen Abrufen an.