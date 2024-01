Das Erste entscheidet das Krimi-Duell gegen das ZDF für sich

Quotennews

«Morden im Norden» stand zur Primetime in direkter Konkurrenz mit einem neuen «Schwarzwaldkrimi».



Zur gestrigen Primetime stand ein Krimi-Duell zwischen Dem Ersten und dem ZDF an. Das Erste zeigte. Die Reihe ist normalerweise am Vorabend zuhause, doch nun gab es einen Ausflug in die Primetime in Spielfilmlänge. Ab 18.50 Uhr sitzen für das Format nicht selten mehr als drei Millionen Neugierige vor dem Bildschirm. Wie erwartet war also auch die gestrige Primetime-Ausgabe mit 5,57 Millionen Fernsehenden ein voller Erfolg. Für Das Erste bedeutete dies den Tagessieg sowie eine starke Quote von 19,8 Prozent. Solide 7,8 Prozent wurden bei den 0,46 Millionen Jüngeren ermitteltIm ZDF stand mitder inzwischen dritte zweiteilige Schwarzwaldkrimi von Regisseur Marcus O. Rosenmüller an. Vor drei Jahren hatten für eine Folge knapp 7,5 Millionen Menschen eingeschalten. Gestern verloren die 4,55 Millionen Interessenten jedoch das Duell gegen den Krimi im Ersten. Dennoch wurde ein gutes Resultat von 16,2 Prozent eingefahren. Bei den 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam man jedoch nicht über magere 4,6 Prozent hinaus.Die Qualifikation für das dritte Springen der Vierschanzentournee zeigte das ZDF gestern ab 13.15 Uhr. Wie schon in Garmisch-Patenkirchen setzte sich hier der Slowene Anže Lanišek durch. Insgesamt verfolgten 2,85 Millionen Wintersportfans die Übertragung und landeten so bei starken 27,1 Prozent Marktanteil. Bei den 0,32 Millionen Jüngeren kamen hervorragende 18,3 Prozent zustande.