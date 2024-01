Rosemann und Raab gründen neue Produktionsfirma

Vermischtes

Der frühere ProSieben- und Sat.1-Chef Daniel Rosemann und TV-Produzent Stefan Raab starteten mit Raab Entertainment zum neuen Jahr die Produktionsfirma Raab Entertainment.

In den vergangenen Wochen handelte es sich um ein Gerücht, nun hat Daniel Rosemann die Katze offiziell aus dem Sack gelassen. Rosemann, früherer Senderchef von ProSieben und Sat.1 , und TV-Produzent und Ex-«TV Total»-Moderator Stefan Raab haben eine neue Produktionsfirma gegründet, die zum Jahreswechsel an den Start gegangen ist. Rosemann bestätigte die Nachricht im Sozialen Netzwerk ‚Linkedin‘, auf dem er sich als Geschäftsführer von Raab Entertainment bezeichnet.Rosemann verließ zum Jahresende 2023 „im besten Einvernehmen“, wie es damals hieß, seinen langjährigen Arbeitgeber ProSiebenSat.1 Media, bereits am 1. November musste er seine Posten als Doppelsender-Chef an Marc Rasmus (Sat.1) und Hannes Hiller (ProSieben) abgeben. Nahezu zeitgleich zu Rosemanns Abschiedsmeldung trennten sich zudem die Wege von Stefan Raab und Banijay Germany, sodass das Gerücht eines gemeinsamen Rosemann/Raab-Projekts aufkam. Die beiden erfahrenen Fernsehmacher bauen nun eine ganz neue Einheit auf, bei der sie aber nicht auf Raabs Erfolgsformate wie «WOK-WM» oder «Turmspringen» zurückgreifen können. Die Rechte an den Shows hatte Banijay beziehungsweise Brainpool behalten.Rosemann hat in seinen Linkin-Posts am Neujahrstag konkrete Pläne noch vermissen lassen. Fakt ist, dass sich Raab Entertainment auf Show-Formate fokussieren wird, denn Rosemann ist auf der Suche nach Aufnahmeleitern, Executive Producern und Redakteuren im Bereich Show. Man habe viel vor und wolle mit einem großartigen Team und vielen Ideen ins neue Jahr starten, so Rosemann in seiner Ankündigung und Stellenausschreibung. „Raab Entertainment produziert Bewegtbild-Inhalte für alle Sender, Plattformen und Kunden, wir sind kreativ und hands-on“, heißt es von Rosemann. „Wir entwickeln Konzepte und Ideen, die einzigartig sind. Dazu suchen wir einzigartige Menschen mit viel Können und Wissen.“