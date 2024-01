Primetime-Check

Spielfilm oder Silvester-Show? 2023 geht mit diesen Primetime-Angeboten zu Ende! Happy New Year!

Der letzte Abend des Jahres 2023 kommt im Ersten mit der Showdaher. Das abendfüllende Format bringt Party-Hits, Pop-Songs, Schlager und Gäste wie DJ Ötzi, Claudia Jung, Sarah Engels oder Right Said Fred. Hierbei lassen sich 2,37 Millionen Zuschauer notieren, das ergibt einen Marktanteil von 12,0 Prozent. Die jüngeren Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren holten sich 7,4 Prozent Marktanteil mit 0,33 Millionen Zuschauern. Die Live-Schalte sahen 5,19 Millionen Menschen um Mitternacht. Das ZDF füllt die Silvester-Nacht ebenfalls mit einer Show,sendet vor 3,11 Millionen Zuschauern live vom Brandenburger Tor. Die jüngere Zuschauerschaft sichert sich 20,7 Prozent an ihrem Markt, hierfür brauchte es 0,94 Millionen Zuschauer. Insgesamt reicht es für den Mainz-Sender für 15,9 Prozent am TV-Markt.Im Privaten teilt sich der Silvesterabend in Spielfilme oder Shows. RTL schicktin den Abend. Es ergeben sich 1,56 und 0,57 Millionen Zuschauer und damit Marktanteile von 7,9 und 12,5 Prozent. Bei VOX geht der Abend mitlos. Hier wollen 0,48 Millionen Zuschauer mitmachen, es ergeben sich also 2,4 Prozent am TV-Markt. Die Zielgruppe kommt auf 0,12 Millionen Umworbene, das bringt der roten Kugel 2,7 Prozent am entsprechenden Markt.Die restlichen Sender sollten Spielfilme in die Silvesternacht schicken, einzig ProSieben hatte mit der Strafe für Joko & Klaas noch ein kurzes Vorprogramm. Mitmussten die Moderatoren den Klassiker «Dinner for one» nachspielen, das wollten zwischen 20:15 Uhr und 20:35 Uhr nur noch 0,78 Millionen Zuschauer sehen. Hiervon ließen sich 0,52 Millionen Werberelevante definieren, das entsprach einem Marktanteil von 12,3 Prozent. Insgesamt waren 4,1 Prozent drin. Im Anschluss gab es traditionell bei der roten Sieben- es verweilten 0,91 Millionen Zuschauer und 0,41 Millionen Umworbene. Hier blieben 4,6 Prozent im Gesamten und 9,4 Prozent am Zielgruppen-Markt stehen.Sat.1 schicktvor 0,82 Millionen Zuschauern ins Rennen, damit kann sich der Bällchensender über 4,2 Prozent am TV-Markt freuen. Die Zielgruppe holt 7,8 Prozent mit 0,35Millionen 14- bis 49-Jährigen. Mit 0,51 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,6 Prozent kommtzu RTLZWEI . Mit der Zielgruppe waren 3,9 Prozent möglich, dafür brauchte es 0,17 Millionen Werberelevante. Zu guter Letzt schickt Kabel Einsüber den Äther. Den Film aus dem Jahr 1987 wollten 0,83 Millionen Zuschauer sehen, das entsprach 4,2 Prozent des Marktes. Die Zielgruppe kommt mit 0,13 Millionen jungen Zuschauern auf 2,9 Prozent.