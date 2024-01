«Elementary» kommt zu Kabel Eins

TV-News

Bislang strahlte man immer «Navy CIS: L.A.» am Donnerstag aus.

Erst vor wenigen Wochen verabschiedete sich die Serievom sixx-Mittwoch, ab Donnerstag, den 11. Januar 2024, werden künftig zahlreiche Episoden wiederholt. Zum Start hat man zunächst vier Episoden in Schlepptau, weil um 10.05 Uhr noch «Navy CIS: L. A.» endet. Aber um 11.00 Uhr setzt man auf die moderne Interpretation von Sherlock Holmes. Diese wird am Freitag zwischen 06.30 und 10.10 Uhr auch wiederholt.«Elementary» ist eine US-amerikanische Dramaserie, die Sir Arthur Conan Doyles Figur Sherlock Holmes auf moderne Art und Weise neu interpretiert. Entwickelt wurde die Serie von Robert Doherty, die Hauptdarsteller sind Jonny Lee Miller als Sherlock Holmes und Lucy Liu als Dr. Joan Watson. Die Erstausstrahlung der Serie fand am 27. September 2012 auf CBS statt. Gedreht wurde hauptsächlich in New York City. Mit 24 Episoden pro Staffel war Jonny Lee Miller am Ende der zweiten Staffel der Schauspieler, der Sherlock Holmes in den meisten Episoden im Fernsehen oder im Kino gespielt hat.In der Serie geht es um Holmes, einen ehemaligen Berater von Scotland Yard, der sich von seiner Drogensucht erholt hat und dem New York City Police Department bei der Aufklärung von Verbrechen hilft. Seine Gleichgültigkeit gegenüber polizeilichen Methoden führt häufig zu Konflikten mit Captain Thomas Gregson (Aidan Quinn), obwohl sich die beiden nach wie vor gegenseitig respektieren. Begleitet wird Holmes von Dr. Joan Watson (Lucy Liu), die anfangs als seine nüchterne Begleiterin fungiert.