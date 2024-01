«Ripper Street» landet bei Sat.1 Emotions

TV-News

Die Produktion von BBC und BBC America hat ein neues Zuhause.

Matthew Macfayden, Jerome Flynn, Adam Rothenberg und MyAnna Buring melden sich zurück. Der Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions setzt ab Dienstag, den 16. Januar 2024, auf die Serie von 2012, die fünf Jahre lang von BBC und BBC America produziert wurde. Die Serie beginnt im April 1889, fünf Monate nach dem letzten Mord an Jack the Ripper, und in Whitechapel ist die H Division für die Überwachung von anderthalb Quadratmeilen im Osten Londons zuständig: ein Bezirk mit 67.000 armen und entrechteten Einwohnern.Die Männer der H Division hatten den Ripper gejagt und ihn nicht gefunden. Als in den Straßen von Whitechapel weitere Frauen ermordet werden, beginnt die Polizei sich zu fragen, ob der Mörder zurückgekehrt ist.Inmitten von Fabriken, Garküchen, Imbissbuden, Bordellen und Kneipen ermitteln Detective Inspector Edmund Reid (Matthew Macfadyen) und Detective Sergeant Bennet Drake (Jerome Flynn) gemeinsam mit dem ehemaligen US-Army-Chirurgen und Pinkerton-Agenten Captain Homer Jackson (Adam Rothenberg). Dabei kreuzen sich ihre Wege häufig mit der Bordellbetreiberin Long Susan (MyAnna Buring), die mit Jackson aus Amerika nach London gekommen ist und ihn im Bordell wohnen lässt. Ihre Beziehung wird durch Jacksons Anziehung zu einem ihrer profitabelsten Mädchen, Rose Erskine (Charlene McKenna), und durch seine enge Verwicklung mit Reid und der H Division belastet.