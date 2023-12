Kulturministerium lößt TV-Sender auf

International

In den kommenden Wochen soll der Weg für unabhängiges Fernsehen frei gemacht werden.

Um den Weg für eine Umstrukturierung zu ebnen, will die neue polnische Regierung alle öffentlich-rechtlichen Medien des Landes formell auflösen. „Im Zusammenhang mit der Entscheidung des Präsidenten der Republik Polen, die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien auszusetzen, habe ich beschlossen, die Gesellschaften Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. und Polska Agencja Prasowa S.A. in Liquidation zu setzen“, teilte der Minister für Kultur und Nationalerbe, Bartłomiej Sienkiewicz, mit.Bartłomiej Sienkiewicz fügte hinzu: „In der gegenwärtigen Situation wird diese Maßnahme es ermöglichen, die weitere Tätigkeit dieser Unternehmen zu sichern, die notwendigen Umstrukturierungen in ihnen durchzuführen und die Entlassung von Mitarbeitern, die in den genannten Unternehmen beschäftigt sind, aufgrund fehlender Finanzierung zu verhindern“.Telewizja Polska SA sendet seit dem 25. Oktober 1952 und verfügte im Jahr 2020 über ein Budget von 460 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 2.800 Mitarbeiter und betreibt die Fernsehsender TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info und TV Sport. Hinzu kommen zahlreiche Spartenkanäle wie TVP Historia, TVP ABC, TVP Kultura, TVP Woman, TVP Document. Darüber hinaus können viele weitere Sender über Satellit und Kabel empfangen werden.