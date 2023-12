ProSieben setzt seine Clipshow fort

TV-News

Im Januar gibt es zwei Premieren, gefolgt von einer Wiederholung.

„Die unglaublichsten OMG! Geschichten“, „Die verrücktesten WTF! Momente“, „Die lustigsten LOL! Momente“, „Die lustigsten TGIF-Knaller“ sind nur einige Titel der Clipshow, die ProSieben in regelmäßigen Abständen auf seine Zuschauer loslässt. Am 2. Januar wird die Folge „Die tollkühnsten Tüftler“ ausgestrahlt. Hier geht es auf die lustigste Forschungsreise rund um den Globus - von waghalsigen Experimenten über verrückte Social-Media-Challenges bis hin zu den sinnlosesten Fail-Erfindungen.Für zwei Extremabenteurer geht es hoch hinaus: Mit 100 Heliumballons und nur an einem Campingstuhl befestigt wollen sie filmreif um die Welt fliegen. Und in der Schweiz wagt ein tollkühner Hund mit seinem Herrchen einen waghalsigen Paragliding-Sprung. Nur sieben Tage später heißt es „Jetzt schlägt’s 13“, denn dann sind „die lustigsten Reporter am Limit, peinliche Diebe auf Überwachungskameras und tierische Selfie-Poser aus aller Welt“ zu sehen.Mitte Januar kommt das Format wieder aus der Konserve, dann steht die Folge „Typisch Mann, typisch Frau“ auf dem Programm. Darin geht es um die großen Fragen des Lebens: Machen Mütter oder Väter mehr Chaos im Kinderzimmer? Welches Geschlecht hat die Hosen an, wenn es auf die Piste geht? Ob es sich bei der „Piste“ um eine Skiabfahrt oder im übertragenen Sinne um eine Party handelt, ist noch nicht geklärt.