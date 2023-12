«Kiwis große Partynacht» startet erfolgreich

Quotennews

Mit der neuen Show setzte sich Sat.1 auf dem Gesamtmarkt deutlich vor die anderen privaten Sender. Nur bei den Jüngeren tat sich das Format etwas schwerer.



stand gestern zur Primetime im Sat.1 an. Andrea Kiewel präsentierte ihre eigene erste Show und brachte dafür reichlich gute Laune mit. Dies hatte sie schon in über 20 Jahren als Moderatorin des «ZDF Fernsehgarten» und vielen weiteren Shows bewiesen. Nun kehrte sie zurück zu Sat.1, wo sie damals 1992 mit dem «Frühstücksfernsehen» gestartet war. Die gestrige Show stellte eine Einstimmung auf Peter Maffays Abschiedstournee im kommenden Jahr da. Mit Anastacia stimmte er seinen ins Englische übersetzten Klassiker „So bist du“ an.1,53 Millionen Fernsehende fanden sich vor dem Bildschirm ein, um die neue Show zu verfolgen. Damit überholte man sämtliche anderen privaten Sender zur Primetime. Außerdem wurde ein hohes Resultat von 6,5 Prozent eingefahren. Die 0,32 Millionen Jüngeren blieben hingegen bei soliden 6,3 Prozent Marktanteil hängen. Von dem neuen Format sind zunächst vier Ausgaben geplant. Schon am Freitag, den 5. Januar, wird Kiewel mit neuen Gästen zurück sein.Ab 23.35 Uhr ging es weiter mit. Die Jubiläumsshow für die Musiksendung, welche im April 1983 erstmals auf Sendung gegangene war, wurde vor zwei Wochen bei Kabel Eins zur Primetime gesendet. Nun holte auch Sat.1 die Show nochmal ins Programm. Hierfür blieben 0,67 Millionen Interessenten auf dem Sender, was starke 7,2 Prozent zur Folge hatte. Die 0,21 Millionen Umworbenen steigerten sich zudem auf überzeugende 9,3 Prozent.