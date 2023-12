Barbara Schöneberger moderiert ESC-Vorentscheid

TV-News

Das „deutsche“ Finale wird erst am späten Freitagabend entschieden.

Das Erste hat seine Pläne für den deutschen Vorentscheid bekannt gegeben. Erneut wird Barbara Schönberger durch die knapp zweistündige Sendung führen, die am Freitag, 26. Februar 2024, um 22.05 Uhr ausgestrahlt wird. In der Show wird die Sängerin oder der Sänger bzw. die Gruppe gekürt, die Deutschland am 11. Mai 2024 im Finale des Eurovision Song Contest vertritt. Da die ARD zu den größten Beitragszahlern gehört, ist Deutschland automatisch für das Finale qualifiziert.Produziert wird die Entscheidungsshow vom Norddeutschen Rundfunk in Berlin. Die Sendung ist nicht nur im Ersten zu sehen, sondern auch auf eurovision.de und in der Mediathek der ARD. Der 68. Musikwettbewerb wird vom schwedischen Fernsehsender svt in der Malmö Arena veranstaltet, in der vor elf Jahren bereits ein Eurovision Song Contest stattfand.Bereits im Vorfeld gab Das Erste bekannt, dass die sechsteilige Dokumentationsreihezahlreiche Gesangstalente begleiten wird. Moderiert wird die Sendung von Rea Garvey und Conchita Wurst (ESC-Siegerin 2014 für Österreich). Die erste Folge wird am Donnerstag, den 25. Januar 2024 in der ARD Mediathek ausgestrahlt. Die vierte Folge folgt am Dienstag, 30. Januar 2024. Die Live-Folge, die zeitgleich auch im NDR Fernsehen ausgestrahlt wird, ist am 8. Februar um 22 Uhr zu sehen.